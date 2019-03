Roma | Simplicio | “sbagliato l’esonero di Di Francesco”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “Gli anni asono stati i più importanti vissuti in Italia e anche se non ho vinto trofei, per la mia carrieraè stata fondamentale. Ranieri è un allenatore molto bravo ma non so se è la persona giusta per ladi oggi. Avrei lasciato finire Di Francesco”. Sono le dichiarazioni dell’ex giocatore della, Fabioa Radio Crc. “Il Napoli poteva vincere lo scudetto ma la Juve è troppo superiore. In Europa League può arrivare fin fondo ma se vuole vincere, l’anno prossimo, deve prendere dei giocatori forti. Allan? Ha giocato benissimo contro la Rep. Ceca e la convocazione in Nazionale è meritata. Può avere vita lunga nella nostra nazionale brasiliana”. Cavani “è un giocatore fantastico ma un carattere particolare. Eravamo sempre insieme come fratelli. In tutte le squadre ha fatto bene, ora è in difficoltà al Paris Saint ...

