Genova, 1°autotrapiano polmone su bimba

Primo caso di autotrapianto polmonare su paziente pediatrico. E' stato effettuato al Gaslini disu unaaffetta da cardiopatia congenita e con una grave malformazione polmonare. La paziente, 10 anni, candidata a trapianto di cuore e,era stata rifiutata da 6 centri trapianto nazionali e internazionali per la gravità delle sue condizioni. E' stata recuperata per prima la funzionalità del cuore, poi quella dei polmoni con l'assistenza in Ecmo (dispositivo salvavita) e 4 interventi innovativi ad alta complessità.(Di mercoledì 27 marzo 2019)