Chambers | Uma Thurman e Tony Goldwyn per una serie horror

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Netflix ha rilasciato le prime immagini della sua nuova, un mix di mistero e sopranaturale rivolto agli young adult e impreziosito dalla presenza nel cast di due star come Uma. La bellissimacelebre per le sue participazioni a film come Pulp Fiction o Kill Bill non è nuova a contributi televisivi (con una certa regolarità ha preso parte a diversetv, per esempio The Slap) anche se la parte più importante della sua carriera è sempre stata rivolta al grande schermo. Diverso invece perche nonostante una solida carriera cinematografica e la capacità di interpretare ruoli diversi (l’abbiamo visto in Ghost per esempio) è grazie allaScandal dove riveste il ruolo di Presidente degli Stati Uniti che ha ottenuto la notorietà presso il grande pubblico.La, creata da Leah Rachel, è però incentrata ...

