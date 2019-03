Ballando con le stelle 2019 | chi sono i giudici e regolamento voti

termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2019)con le: chicon lecon leè uno dei programmi più amati della televisione italiana. A partire da sabato 30 marzo, andrà in onda in prima serata su Rai 1, la quattordicesima edizione del talent condotto da sempre dalla presentatrice Milly Carlucci, in coppia con Paolo Belli.Ildeidicon le, prevede una giuria tecnica e un televoto. Per la giuria tecnica ogni giurato esprimerà il proprio voto da 0 a 10 tramite il tradizionale sistema della paletta numerata, dando vita a una Classifica Tecnica. Invece, per il televoto, a ciascuna delle coppie partecipanti verrà associato un codice di televoto (da 01 a 13) a cui il pubblico farà riferimento per votare, dando vita a una Classifica Popolare.Il meccanismo di gara prevede che in ogni ...

N_DeGirolamo : ?? UFFICIALE: SONO A BALLANDO CON LE STELLE ?? Ora è ufficiale: sarò una concorrente di @Ballando_Rai! Il mio maest… - milly_carlucci : Riunione con i Vip ??? #ballandoconlestelle @Ballando_Rai ???? - zazoomnews : «Ballando con le stelle 2019»: le coppie ufficiali - #«Ballando #stelle #2019»: #coppie -