Gran finale a Stasera pago io! con Hansel e Gretel

Gran finale per "Che Dio ci aiuti". E all'orizzonte c'è già la serie numero 6 : Via la tonaca, spazio a jeans, giacconi e capelli sciolti. Il momento più emozionante dell'ultima puntata di 'Che Dio ci aiuti' è stato quello in cui Suor Angela, alle prese con una profonda crisi ...

Bronzo per Reniero - Zucco - Mancino e Bonino : Grande l'IIS Q. Sella alla finale degli studenteschi : Per la cronaca ha vinto i campionati studenteschi il liceo scientifico Alessi di Perugia davanti al liceo scientifico Eit di lingua tedesca di Merano. Terzo l'IIS Q. Sella di Biella.

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio non inGrana mai - l’andata della semifinale è del Nadezhda. Tra sette giorni ritorno a Orenburg : Nell’ultimo turno di Eurolega, questo stesso incontro era terminato con un fragoroso successo di Schio (82-50): questa volta, nell’andata delle semifinali di EuroCup, a prevalere è il Nadezhda di Orenburg, che s’impone con un 61-67 che avrebbe potuto assumere dimensioni ancora maggiori, visto l’andamento dell’incontro. Non bastano al Famila i 24 di Allie Quigley e i 13 di Jantel Lavender, mentre il Nadezhda fa ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova gigantesca - stritolata la Dinamo Mosca. Lube in semifinale - due italiane tra le Grandi : Civitanova surclassa la Dinamo Mosca con un roboante 3-0 (25-16; 25-21; 25-21) in appena 74 minuti di gioco nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile e, complice anche il successo per 3-2 dell’andata, si qualifica alle semifinali della massima competizione continentale. La Lube ha dominato l’incontro in lungo e in largo, dimostrandosi decisamente più forte della compagine russa e meritando il ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori fuori dalla finale alla trave - Macchini e Levantesi tra gli otto Grandi : Lara Mori non riesce nell’impresa di conquistare la finale alla trave in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L’azzurra aveva staccato il pass per l’atto conclusivo al corpo libero ma poi ha sbagliato sui 10 cm e si è dovuta accontentare di un modesto 10.933, utile solo per la 24esima posizione che non le permette nemmeno di incamerare dei punti in ...

Calcio - Pontelungo. I Granata sono in finale di Coppa Liguria! Nell'ultimo atto del torneo troveranno la Caperanese : A contendere il trofei ai granata ci sarà la Caperanese , capace di ribaltare il 3-1 dell'andata, superando tra le mura amiche l'Anpi Sport e Casassa per 4-0

Il nome della rosa - anticipazioni trama ultima puntata 25 marzo : Gran finale : Termina il viaggio narrativo de Il nome della rosa, la serie evento che adatta il romanzo best seller di Umberto Eco (qui l’intervista realizzata da Repubblica all’autore del romanzo) in un serial internazionale da quattro puntate. Tra i membri del cast anche Greta Scarano, attrice 32enne in rampa di lancio, e Alessio Boni, che arricchiscono un cast all star composto da talenti di prima grandezza provenienti da tanti paesi diversi, i ...

Il Gran finale di "Peso Piuma" affidato alla straordinaria interpretazione di Emilio Solfrizzi con "Roger" : ... che anche quest'anno ha portato nella città sipontina ben dieci spettacoli con nomi di respiro nazionale e internazionale. Il gran finale di stagione " che ha fatto registrare da giorni il sold out "...

VOLLEY / La Grande rimonta della Consar si ferma al tie-break subendo il guizzo finale di Padova : La cronaca della partita Il primo set vede subito il duello a colpi di punti tra i due opposti Rychlicki e Torres, un Padova sempre davanti e una Consar sempre brava a rintuzzare e a non far scappare ...

Il Trono di Spade : la battaglia finale di Grande Inverno è stata un trauma per gli attori : Alle 3 di notte del 15 aprile verrà trasmessa in lingua originale su Sky Atlantic, l'ottava ed ultima stagione del Trono di Spade, la serie tv ispirata ai romanzi le Cronache del Ghiaccio e del fuoco, dello scrittore americano George Martin. La stagione conclusiva della serie fantasy più famosa di tutti i tempi si preannuncia ricca di momenti epici, come quello che riguarderà la battaglia finale di Grande Inverno. Quest'ultima sarà sicuramente ...

Diretta/ Avellino Reggio Emilia - risultato finale 91-59 - : Grande vittoria irpina! : Diretta Avellino Reggio Emilia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 22giornata di Serie A, oggi 17 marzo,.

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : Charlène Guignard e Marco Fabbri pronti per il Gran Finale : Che stagione incredibile quella affrontata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, coppia di danzatori pronta ad affrontare l’appuntamento più atteso, i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. I pattinatori delle Fiamme Azzurre allenati da Fusar Poli si presenteranno sul ghiaccio nipponico letteralmente al settimo cielo, con alle spalle non solo la terza ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in semifinale con una Gran prova di squadra! : Schio ce la fa e compie quella che è a tutti gli effetti un’impresa: rimonta il 75-79 subito all’andata, espugna Mersin battendo il Cukurova Basketbol per 73-81 e si qualifica per le semifinali di EuroCup 2018-2019. Il Famila può dunque continuare la sua campagna europea, e lo fa con una gran prova di squadra, in cui ognuna riesce a dare il proprio contributo sfruttando le proprie migliori caratteristiche. In particolare, da parte ...