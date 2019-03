Fabrizio Corona | Ecco di Quali Colpe si è Macchiato!

uominiedonnenews

(Di martedì 26 marzo 2019) L’ex paparazzo più famoso del mondo dello showbiz,, ritorna in carcere!per quale motivo il giudice gli ha sospeso l’affidamento terapeutico!: il giudice gli revoca l’affidamento terapeutico e lo sbatte in carcere!ha varcato un’altra volta la soglia del carcere. Quello che viene definito il re dei paparazzi, è stato prelevato da casa dagli agenti della questura di Milano. Il motivo? Semplice! Il giudice del Tribunale di Sorveglianza ha pensato bene di sospendergli l’affidamento terapeutico, concesso per curarsi dalla dipendenza della droga, per aver violato in maniera consecutiva le disposizioni emesse dal magistrato Simone Luerti. Il Pubblico Ministero in questione aveva ordinato adi rispettare determinate prescrizioni, come ad esempio quella di non lasciare la Lombardia, pena il ritorno in ...

stanzaselvaggia : Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché avevo scritto che continuava a violare le regole del… - Corriere : Fabrizio Corona torna in carcere: violate le disposizioni del tribunale - repubblica : Fabrizio Corona torna in carcere: violate le regole per l'affidamento terapeutico -