Europee | candidati M5S | spunta fisico Cern ' complottista' 11 settembre Adnkronos

Elezioni Europee - M5s pubblica la lista dei candidati : sono 2.600 - il 70% è laureato : Il Movimento 5 Stelle dà il via alle parlamentarie, il sistema di voto online per scegliere i candidati in vista delle Elezioni europee. Le liste di pretendenti sono state pubblicate e comprendono più di 2.600 nomi: "Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata".Continua a leggere

Europee - tra i candidati M5s un fisico complottista e l'ex Iena Giarrusso : De Pedis è autore del libro 'Il mondo sotto chiave', un thriller sull'attacco al World Tride Center dove fantasia, politica reale, spionaggio e soprattutto scienza -fisica e matematica- si ...

Europee - online su Rousseau i profili dei 2600 candidati : “Oltre il 70% è laureato - parlamentarie nei prossimi giorni” : Sono 2600, il 70% possiede una laurea, la metà ha partecipato alle iniziative di formazione ufficiali ed ha utilizzato la piattaforma e-learning per perfezionare le proprie competenze. Sono i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Europee: le liste sono online da oggi su Rousseau, con gli iscritti che potranno visionare i singoli profili e votarli alle prossime parlamentarie 2019 del M5s che partiranno nei prossimi giorni. A ...

Candidati Elezioni Europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

Pd - Matteo Renzi cancellato. Zingaretti raschia il fondo : Massimo Cacciari e i candidati vip alle Europee : Il nuovo corso del Pd targato Nicola Zingaretti sa già tanto di vecchio. Il segretario incoronato alle primarie con il 70% cancellerà la (breve) era di Matteo Renzi puntando su tanti volti noti per la macchina del partito (da Antonio Misiani, ex tesoriere con Pierluigi Bersani, a Goffredo Bettini, s

