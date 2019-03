Atterraggio d’emergenza  per un altro Boeing 737 Max 8 | «Problema ai motori»

Nuovo allarme per un Boeing 737 Max 8 : pilota costretto ad Atterraggio d’emergenza in Florida : Un Boeing 737 Max 8 della Southwest è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Orlando, in Florida. Secondo l’Autorità per l’aviazione Usa, l’aereo ha avuto un problema al motore, che non sarebbe collegato a quelli emersi dopo gli incidenti della Ethiopian Airlines in Etiopia e della Lion Air in Indonesia.Continua a leggere

Bangladesh - Atterraggio d’emergenza volo per Dubai : ucciso dirottatore con problemi psichici : È stato ucciso l’uomo che ha tentato di dirottare il volo BG-147, diretto a Dubai, fermo all’aeroporto di Chittagong dopo un atterraggio di emergenza. Il 25enne, probabilmente con problemi psichici, è stato colpito dagli spari esplosi dalle forze speciali del Bangladesh, che hanno fatto irruzione a bordo dopo che il velivolo ha effettuato un atterr...

Aereo costretto ad Atterraggio d’emergenza - dirottato da uomo armato [LIVE] : Un Aereo della Biman Bangladesh Airlines è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto bengalese di Chittagong dopo essere stato dirottato da un uomo armato: lo ha reso noto il sito Dhaka Tribune. L'articolo Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza, dirottato da uomo armato [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Jennifer Aniston e Courteney Cox - paura : Atterraggio d’emergenza - video : Jennifer Aniston e Courteney Cox, spavento in volo: scoppia la ruota del jet, atterraggio di emergenza in California, il video Momenti di panico e paura per Jennifer Aniston e Courteney Cox che, assieme ad altri dodici passeggeri, hanno vissuto un atterraggio di emergenza in California nella giornata di ieri. Il jet privato diretto a Cabo San […] L'articolo Jennifer Aniston e Courteney Cox, paura: atterraggio d’emergenza, video ...

Paura sul volo Delta - la turbolenza provoca 5 feriti : Atterraggio d’emergenza : Sono stati attimi terribili quelli vissuti sul volo Delta da Orange County a Seattle, dello scorso 14 febbraio. Una improvvisa turbolenza ha costretto ad un atterraggio d’emergenza a Reno. L’aereo ha iniziato a “ballare” proprio durante il servizio di bordo, il carrello si è ribaltato e alcuni oggetti hanno colpito dei passeggeri, ferendone, in modo lieve, cinque. L'articolo Paura sul volo Delta, la turbolenza provoca 5 ...

In Svezia un aereo ha fatto un Atterraggio d’emergenza per un allarme bomba : Un aereo della compagnia Norwegian Air partito da Stoccolma, in Svezia, e diretto a Nizza, in Francia, è rientrato nell’aeroporto di partenza in seguito a un allarme bomba. A bordo dell’aereo c’erano 169 passeggeri, tra cui alcuni membri della nazionale