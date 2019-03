Alda D’Eusanio attacca Kaspar all’Isola | “Prepotente”

lanostratv

(Di martedì 26 marzo 2019)Capparoni dell’Isola dei Famosi criticato daD’EusanioD’Eusanio pare davvero non apprezzare particolarmente il naufragoCapparoni. E anche stasera la popolare opinionista de L’Isola dei Famosi 14 gli ha voluto ricordare il suo pensiero nei suoi confronti, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue:“Da parte mia non c’è nessun pregiudizio, ma tu imponi le tue abilità agli altri…Tutto ciò significa essere prepotenti…Non hai la verità in tasca…”A quel punto i due hanno dato vita a un furioso botta e risposta di fuoco, tanto che la stessa Alessia Marcuzzi è stata costretta ad intervenire per cercare di abbassare un attimo i toni. Insomma anche staseraD’Eusanio ha colto la palla al balzo per criticareCapparoni, il quale ha però risposto per le rime. I due riusciranno ...

THEJAMESROSSI : Alda D'Eusanio è odiosa come Soleil #isola - carmenFashionCr : Alda D’Eusanio contro Capparoni e la moglie: scontro di fuoco in diretta - Simo116561052 : RT @DavideMoschetti: Ci sono volute 10 settimane per avere dinamiche, discussioni: Alda D’Eusanio stasera si scatena e Alessia cosa fa ne… -