Rolls-Royce Holdings in caduta libera a Londra

Rolls-Royce selezionata da Lufthansa per motorizzare 40 nuovi aerei : Roma, 15 mar., askanews, - Rolls-Royce è stata scelta da Lufthansa Group per motorizzare 40 nuovi aerei. 20 Boeing 787 Dreamliner saranno equipaggiati con il motore Trent 1000 e il motore Trent XWB ...

Tutti i dettagli del nuovo album di Achille Lauro dopo Rolls Royce al Festival di Sanremo 2019 : Sono rivelati i dettagli del nuovo album di Achille Lauro, quello che darà un seguito naturale a Pour l'amour e del quale non si conosce il titolo. Il trapper romano ha deciso che il suo nuovo capitolo discografico si aprirà il 12 aprile, così com'era stato intuito dai fan nei giorni scorsi in cui Lauro aveva svuotato il suo profilo Instagram di tutte le foto degli ultimi tempi per lasciare spazio ai suoi scatti da bambino. Il nuovo ...

Eadon Green - Svelata la Zrr con motore Rolls-Royce : L'inglese Eadon Green ha presentato al Salone di Ginevra la ZRR, una coupé dallo stile rétro spinta da un V12 6,6 litri biturbo di origine Rolls-Royce. La parentela con le vetture della Casa di Crewe è evidente anche in elementi come i gruppi ottici anteriori, il cofano motore e le portiere con apertura controvento, ma non è stato comunicato esattamente quale sia la vettura donatrice. La ZRR ricorda inoltre da vicino un altro modello della Eadon ...

Rolls-Royce Phantom - Debutta la Tranquillity - ispirata allo spazio : Dopo aver chiuso il 2018 con il miglior risultato di vendite nei suoi 115 anni di storia, la Rolls-Royce si presenta al Salone di Ginevra con il suo portafoglio Bespoke al completo e, soprattutto, con la nuova Phantom Tranquillity.Spaziale. Quello esposto alla kermesse elvetica è uno dei 25 esemplari previsti della nuova limousine, tutti già prenotati, che, già nel nome celebra la distensione e la serenità di bordo, con elementi e soluzioni ...

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti - il ballo in auto sulle note di “Rolls Royce” fa scatenare le figlie. E il video conquista tutti : tutti in silenzio per i primi secondi, quando la radio trasmette Rolls Royce di Achille Lauro. Ma quando il ritmo si fa più serrato, gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri (sposati dal 2012) non si trattengono e iniziano a ballare. E i loro movimenti trascinano anche le due figlie, Emma e Bianca, e una loro amica. Il video, pubblicato sul profilo Instagram di Ranieri, è diventato virale. L'articolo Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, il ballo ...

“Rolls Royce” di Achille Lauro è stato certificato Oro : Oggi, lunedì 4 marzo, il singolo “Rolls Royce” di Achille Lauro è stato certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia). Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro è stato tra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce”, scritto da Lauro De Marinis e Davide Petrella, prodotto da Boss Doms e Frenetik & Orang3 e realizzato nei ...

Luisa Ranieri e Zingaretti ballano Rolls Royce con le figlie : il video conquista la rete : Domenica in famiglia per i due attori, che scherzano insieme alle piccole Emma e Bianca. Centomila visualizzazioni in poche...

Cristiano Ronaldo si regala una Rolls Royce da 400.000 euro : Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più pagati di sempre. Il campione portoghese non porta solamente grandi giocate in campo ma anche grandi introiti alle squadre con cui si unisce, come dimostra l'...

Cristiano Ronaldo si regala una nuova Rolls-Royce : Quando, ormai cinque anni fa, era diventato chiaro che Rolls-Royce sarebbe entrata nel mercato dei SUV, è stato altrettanto chiaro che si sarebbe trattato di un mezzo dalla massima esclusività, senza concorrenti diretti paragonabili e con un prezzo di listino da far giare la testa. E in effetti così sono andate le cose: la Rolls-Royce Cullinan - il suo nome è lo stesso del diamante grezzo più grande mai estratto, dalla ...

Da Soldi a Rolls Royce - le hit di Sanremo cantate dalla nonna di Casa Surace. E “sdraiati a terra come i Doors” diventa… : Casa Surace ha reinterpretato in chiave “nonna meridionale” le tre hit di Sanremo, dalla vincitrice Soldi di Mahmood a Rolls Royce di Achille Lauro passando per la canzone di Ultimo. Tra “mangia almeno un contorno” a il dispiacere per il nipote vegano, la clip è tutta da ridere Video dalla pagina Facebook di Casa Surace L'articolo Da Soldi a Rolls Royce, le hit di Sanremo cantate dalla nonna di Casa Surace. E ...

Achille Lauro - polemiche per Rolls Royce : Shade difende il rapper : Achille Lauro nella bufera per il brano Rolls Royce: Shade prende le sue difese Non si placano le polemiche sulla canzone Rolls Royce che Achille Lauro ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Il rapper è stato duramente criticato, soprattutto dopo alcuni servizi di Striscia la Notizia. Secondo il programma, il testo del brano farebbe […] L'articolo Achille Lauro, polemiche per Rolls Royce: Shade difende il rapper proviene da Gossip e Tv.

Crystal Palace - compleanno esagerato per Sakho : si regala una Rolls-Royce : Ventinove anni appena compiuti e un regalo da sogno. Mamadou Sakho ha deciso di esagerare per il proprio compleanno decidendo di premiarsi con una Rolls-Royce Cullinan , modello extra lusso. Nel video ...