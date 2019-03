Roger come Morosini | calciatore muore a 22 anni | malore fatale durante la partita

Rafael Nadal : 'Non mi vedo in campo a 37 anni come Roger Federer' : ... ma in questo sport è normale che accadano alcune sorprese, la differenza tra i giocatori non è così alta come prima, tutto può succedere in questo sport e specialmente in questo tipo di tornei dove ...

Sammy Basso operato : pRogeria e malattia - come sta oggi : Sammy Basso operato: progeria e malattia, come sta oggi Quello che arriva da Sammy Basso è certamente un messaggio di speranza. Per certi versi simile ai tanti messaggi lanciati dal compianto Leonardo Cenci. Una speranza che in questo caso arriva da una camera di ospedale e all’indomani di una delicatissimo ma riuscito intervento. Intanto dobbiamo ricordare a tutti che Sammy è uno dei 5 italiani affetti da progeria. Una malattia ...

Australian Open – Tsitsipas scioccato da Nadal - studia Federer : “vorrei capire come Roger riesca a batterlo” : Tsitsipas scioccato dalla netta sconfitta subita contro Rafa Nadal, arrivata dopo il successo su Federer. Adesso il tennista greco cerca di capire come Roger sia stato in grado di battere il maiorchino durante la sua carriera Stefanos Tsitsipas ha affrontato, uno dopo l’altro, due vere e proprie leggende viventi del tennis agli Australian Open, ottenendo due risultati ben diversi: il giovane tennista greco ha sorpreso tutti battendo ...