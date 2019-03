Pensione di cittadinanza | requisiti e importo | come calcolare se spetta

Reddito e Pensione di cittadinanza : online il servizio per consultare la domanda : È online il servizio che permette la consultazione delle domande di Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza presentate presso gli sportelli di Poste Italiane, i CAF o tramite SPID sul sito Reddito di cittadinanza. Si ricorda che il richiedente la prestazione riceverà comunicazione di avvenuta trasmissione della domanda tramite sms, in cui sarà contenuto anche il numero di protocollo INPS. Dal 15 aprile 2019 saranno disponibili i primi ...

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza - il manuale Inps in pdf : Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, il manuale Inps in pdf manuale pensione e Reddito di cittadinanza Inps L’Inps ha messo a disposizione tramite il proprio portale il manuale d’uso su Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In pratica uno strumento informativo a disposizione della popolazione per avere ragguagli sul funzionamento e sulle modalità con cui accedere alle due misure entrate in vigore il ...

Decretone - riscatto laurea agli over 45 e Pensione di cittadinanza cash : tutte le novità : Il Decretone esce dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera dopo un esame lampo ma non per questo privo di novità. Come già al Senato, la maggior parte delle modifiche ha...

Decretone - commissioni danno via libera. Sì a Pensione di cittadinanza e riscatto laurea per over 45. Lunedì il testo in aula : Lunedì arriverà in aula il “Decretone“, il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e gli interventi sulla previdenza con Quota 100. E con alcune significative novità dopo che, la notte tra venerdì e sabato, le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno dato mandato al relatore di portarlo in aula per un voto che sarà quasi certamente con la fiducia. Rispetto al testo arrivato dal Senato è stato ...

Decretone - via libera in commissione. Ok Pensione di cittadinanza e riscatto della laurea agevolato anche per gli over 45 : Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso nella notte tra venerdì e sabato l'esame degli emendamenti al Decretone su reddito e pensioni e dato mandato al relatore per portare il ...

Pensione di cittadinanza e maggiorazione invalidità - i requisiti e le fasce : Pensione di cittadinanza e maggiorazione invalidità, i requisiti e le fasce requisiti e fasce maggiorazione Pensione Il decreto contenente le misure sulla Pensione di cittadinanza lascia aperti ancora alcuni spiragli che danno adito a dubbi e richieste di chiarimenti. Alcuni di questi riguardano l’integrazione delle pensioni e in particolare la maggiorazione sulla Pensione di invalidità. A chi spetta l’aumento, quali sono i requisiti e le ...

Pensione di cittadinanza in contanti sul conto corrente - la proposta del M5S : Pensione di cittadinanza in contanti sul conto corrente, la proposta del M5S La Pensione di cittadinanza introdotta col reddito di cittadinanza è una delle misure contenute dal Decreto n. 4/2019 pubblicato lo scorso 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale. Attualmente l’iter legislativo è nella fase della conversione del decreto in legge con esame e approvazione già avvenuta al Senato e ora in corso alla Camera Pensione di ...

Decretone - ampliata platea Pensione di cittadinanza : anche a famiglie anziane con un componente under 67 disabile : Ok all’aumento del sostegno per le famiglie con disabili, alle assunzioni al Mibac, al vicepresidente per Inps e Inail e ai 100 nuovi ispettori per la guardia di finanza che si occuperanno dell’attività di “controllo e monitoraggio” sul reddito di cittadinanza. Sono alcune delle proposte di modifica di governo e relatori al Decretone approvati dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera: l’esame degli ...

Reddito e Pensione di cittadinanza anche in contanti. Stretta sui finti single : Tra le novità introdotte dagli emendamenti anche sconti sulle bollette dell'acqua per i beneficiari. Le domande potranno essere presentate anche nei patronati

Reddito di cittadinanza - la Pensione verrà erogata anche in contanti e non solo tramite card : Novità per il Reddito di cittadinanza e per le pensioni di cittadinanza, con le modifiche apportate al decretone alla Camera. Le pensioni potranno essere erogate anche in contanti e non solo tramite la Rdc card, come avviene (fatta eccezione per 100 euro mensili) per il Reddito. Stretta sui finti genitori single.Continua a leggere