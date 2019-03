Pavia | vuole il suo cellulare | immigrato sull' autobus la riempe così di testate

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Violenta aggressione ai danni di una studentessa 17enne di, che è stata picchiata da un cittadino straniero intenzionato a sottrarle il telefono.L"episodio si è verificato nella giornata di venerdì, intorno alle 14. La giovane, di ritorno da scuola, si trovava a bordo di undella società Autoguidovie, insieme a molti altri pendolari, quando si è accorta che qualcuno stava cercando di sfilarle via lo smartphone dalla tasca del giubbotto.Il mezzo stava percorrendo il Ponte Coperto, quando la ragazza ha dato l"allarme, mettendosi a gridare ed attirandol"attenzione degli altri passeggeri.Deciso a fuggire prima di essere catturato, l"extracomunitario ha approfittato del fatto che il bus si fosse fermato per lanciarsi fuori dalle portiere. Per farlo, tuttavia, ha dovuto superare la minorenne, che gli sbarrava la strada, e per tale ragione non ha esitato a ...

