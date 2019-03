Mesi di violazioni e litigate in tv | perché Corona è tornato in carcere

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Fabrizioinperché il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso. La decisione è maturata a seguito delle ripetutedelle prescrizioni commesse dall'ex agente fotografico.Una volta lasciato il, infatti, l'ex re dei paparazzi non sembra essersi curato delle disposizioni del Tribunale: dopo aver ottenuto l'affidamento terapeutico per curare la sua dipendenza psicologica da cocaina,ha iniziato un incessante "tour" mondano e televisivo.Serate nei locali, eventi e presentazioni legati al suo libro ("Non mi avete fatto niente", uscito a gennaio 2019) e ospitate televisive.reiterate che, già nel mese di febbraio, avevano portato il magistrato Simone Luerti ad emettere una diffida contro il paparazzo, vietandogli di lasciare la ...

