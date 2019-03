Reddito di cittadinanza - come possono togliertelo se giochi al Gratta e vinci : fino a quanto puoi vincere : Giocare al Gratta e vinci o al Superenalotto mentre si riceve il Reddito di cittadinanza potrebbe riservare pessime sorprese. L'ultima novità introdotta durante l'esame alla Camera prevede la "perdita dei requisiti nel caso di acquisizioni di somme" sopra gli importi previsti "a seguito di donazione

Gratta e vinci vincenti 2019 : come vincere e probabilità. I segreti : Gratta e vinci vincenti 2019: come vincere e probabilità. I segreti Consigli e probabilità vincita Gratta e vinci Dopo l’estrazione dei premi più ricchi della Lotteria Italia 2019 nel corso della trasmissione“I Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus molti italiani sognano di vincere col gioco. E sono tantissimi gli italiani che nel corso dell’anno tentano la fortuna con i Gratta e vinci. C’è subito da sottolineare che esiste – e i ...

Roma - vince 2 milioni al Gratta e vinci e lascia un biglietto. Boom - il titolare del bar : "Se lo incontro..." : Una vittoria clamorosa, di quelle che ti cambiano davvero la vita. Siamo a Roma, dove qualcuno ha sbancato grattando un tagliando che è valso la bellezza di 2 milioni di euro, si parla del gioco gratta e vinci "Il nuovo 50X" (seconda vittoria in pochi mesi di simile entità). Il biglietto super-fortu

Il Gratta e Vinci premia il Lazio - a Roma vinti 2 milioni : La fortuna torna nella Capitale dove, grazie al "Nuovo 50X" Gratta e Vinci, è stata realizzata una Vincita di 2 milioni di euro.

Vincono due milioni di euro con un Gratta e 'Vinci' e ringraziano il bar con un biglietto : "Pensavamo fosse uno scherzo" : Il biglietto fortunato è stato acquistato in un bar di via Ostiense, a Roma. I vincitori hanno lasciato una fotocopia sotto...

Gratta e vinci taroccati - la guardia di finanza scopre truffa a Sulmona : L'Aquila - Nel corso di un'attività info-investigativa avviata nel settore dei “giochi illegali”, i finanzieri della Compagnia di Sulmona hanno individuato un esercizio commerciale di vendita al pubblico di biglietti “Gratta e vinci” alterati. L’operazione ha portato al sequestro di complessivi 178 biglietti “Gratta e vinci” e delle apparecchiature informatiche in dotazione all’esercente, alla revoca dell’autorizzazione alla ...

Padova - operaio scappa con tutta la famiglia dopo aver vinto 2 milioni al Gratta e vinci : A Rubano, piccolo comune della provincia di Padova, un operaio 50enne va al bar del paese per il solito aperitivo con gli amici, un rito collettivo tipico della provincia italiana. Durante la serata acquista un Gratta e vinci da 20 euro, lo Gratta, scopre uno per uno tutti i riquadri e sbianca. Non ci può credere, tutto combacia: ha vinto il primo premio, quello da 2 milioni di euro. Quella vincita che ti cambia la vita. Va al bancone, mostra il ...

