Fadil | pm | autopsia indagini 360 gradi

Morte Imane Fadil - lunedì l’autopsia sull’ex modella : L’autopsia sulla salma di Imane Fadil , testimone chiave nei processi Ruby, è in programma – salvo imprevisti – lunedì 25 marzo, a 24 giorni dalla Morte dell’ex modella . Un decesso, avvenuto l’1 marzo all’ospedale Humanitas di Rozzano, su cui non c’è ancora una spiegazione medica. L’esame autoptico sarà eseguito nell’istituto di medicina legale di Milano senza quelle precauzioni che sarebbero ...

Morte Imane Fadil - al via i prelievi sugli organi : in caso di radioattività - l’autopsia si svolgerà con una squadra speciale dei vigili del fuoco : 1/28 Foto LaPresse ...

Morte Imane Fadil : oggi il prelievo tessuti - poi autopsia per capire se è stata avvelenata : I consulenti nominati procederanno a prelevare porzioni di tessuti degli organi interni della ragazza per verificare l'eventuale presenza di attività radioattiva.Continua a leggere

Imane Fadil - salma forse radioattiva : autopsia schermata per svelare mistero della morte : Scafandri isolanti come tute, e apparecchiature hi-tech: durante i prelievi e l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, ci saranno anche unità speciali dei Vigili del fuoco, con addestramento specifico alle radiazioni. L'equipe medico legale sarà 'schermata' per evitare il rischio di contaminazione, nel caso la salma possa essere radioattiva perché avvelenata. Avvelenamento accidentale, volontario o rara malattia? In un clima di grande incertezza, ...