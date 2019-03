Bari, beve un succo al bar: bimbo ricoverato con lesioni allo stomaco (Di lunedì 25 marzo 2019) Bari, beve un succo al bar: bimbo ricoverato con lesioni allo stomaco



Il piccolo ha accusato dolori e ora si trova nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII. Non è ancora chiaro quale sostanza, probabilmente un acido, fosse contenuta nella bevanda







