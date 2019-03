Valanga nel Canton Vallese | un morto e un ferito

Rigopiano - portò i fiori nella ‘zona rossa’ per ricordare figlio morto nella Valanga : rifiuta di pagare multa - andrà a processo : Un decreto di “giudizio immediato” per la sua “opposizione al decreto penale di condanna”. Porta la data del 20 febbraio, e la firma del gip di Pescara Elio Bongrazio, il documento giudiziario ricevuto da Alessio Feniello, il papà di Stefano, una delle giovani vittime del disastro di Rigopiano. E così l’uomo, che a inizio gennaio era stato condannato al pagamento di una multa di 4550 euro per aver violato l’area interdetta dell’hotel travolto ...

Valanga nelle Alpi svizzere : 4 persone estratte dalla neve : Quattro persone sono state estratte da sotto la Valanga che ha travolto diversi sciatori a Crans Montana, sulle Alpi svizzere, anche se non si sa se siano vivi e non si conoscono le loro condizioni di salute. E’ quanto ha riferito un testimone, citato dal quotidiano locale Le Nouvelliste. Nei soccorsi sono impegnati i vigili del fuoco, quattro elicotteri, i cani e dei militari. La neve ha ricoperto il fondo della pista Kandahar per circa ...

Valanga nelle Alpi Svizzere : una decina di sciatori travolti a Crans Montana : Una Valanga ha travolto diversi sciatori a Crans Montana, sulle Alpi Svizzere. Lo fa sapere la polizia del Cantone Vallese, dove è avvenuto il fatto, precisando che i soccorritori sono al lavoro. Secondo la stampa locale 10-12 persone potrebbero essere rimaste coinvolte. La Valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata.Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait ...

“Ora basta - facciamo così!”. Nella disputa tra Ultimo e Mahmood entra Di Maio. Può essere la soluzione giusta? Sui social è Valanga di commenti : Dalla sera della finale di Sanremo non si parla d’altro sui social e, purtroppo, anche nelle tv generaliste. In effetti, a discolpa dei tanti professionisti che cavalcano l’argomento, c’è da dire che non capita spesso di riscontrare un verdetto così ricco di polemiche. Al netto di alcune assurde e ignobili contestazioni razziste alla vittoria di Mahmood, la bufera più accesa riguarda il sistema di voto, con la giuria d’onore e quella della ...

Valanga nel Torinese - muore scialpinista. Nona vittima in quota : Nuova tragedia in montagna causata da una Valanga . Uno scialpinista di 66 anni è morto sotto una slavina sul monte Morefreddo , a una quota di circa 2.100 metri nel territorio di Pragelato, Torino,. ...

Valanga nella zona di Courmayeur : trovati 3 corpi senza vita - si cerca l'ultimo disperso : Come preannunciato in questi giorni il rischio valanghe risultava elevato sulle Alpi e infatti ieri una grossa slavina ha colpito l'area montuosa sopra Courmayeur, in Val d'Aosta. La Valanga aveva...

Morto il giovane 17enne travolto da una Valanga sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige : E’ Morto il giovane di 17 anni, H.S., che oggi pomeriggio sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige era stato estratto vivo dopo essere stato travolto da una valanga. A perdere la vita un Altoatesino originario della Val Pusteria. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Dopo la copiosa nevicata di venerdi’ scorso il livello di pericolo valanghe sulle montagne Altoatesine e’ “forte” di grado 4 su ...

Valanga nella zona di Saint-Pierre - muore 44enne. Salvi due compagni : E' stata causata probabilmente dalla rottura di una placca di neve trasportata dal vento la Valanga che ha travolto e ucciso nel primo pomeriggio di oggi uno scialpinista, nella zona di Vetan (Saint-Pierre) in Valle d'Aosta. La slavina e' caduta per circa 200 metri. La vittima e i suoi due compagni rimasti illesi avevano da poco effettuato la salita della punta Oilletta (2.616 metri di quota), erano poi scesi e stavano nuovamente risalendo verso ...

Maltempo - un morto in una Valanga sulle Alpi francese. Nel bolognese 280 fuori casa : A causa del Maltempo una persona è morta e due sono rimaste ferite a causa di una valanga sulle Alpi francesi, nella località sciistica di Val Cenis, nella Savoia. Nella bassa bolognese, a causa dell'esondazione del Reno, dieci persone sono state ricoverate per ipotermia e 280 persone circa hanno dovuto abbandonare le loro case.Continua a leggere

Maltempo - Valanga travolge persone nelle Alpi francesi : un morto : Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite per una valanga che si è abbattuta su un settore fuori pista della località sciistica di Val Cenis, nella Savoia francese. Lo si è appreso dalla prefettura locale. Dieci persone sono state travolte dalla valanga, secondo quanto precisato dalla prefettura, 7 sono state recuperate sane e salve dai soccorritori. L'articolo Maltempo, valanga travolge persone nelle Alpi francesi: un morto sembra ...

Valanga blocca A22 - è paralisi. Sei carabinieri travolti dal Reno in piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Valanghe, frane, esondazioni e code chilometriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito...

Valanga blocca Autobrennero - è paralisi. Carabinieri travolti da fiume in piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito l'autostrada del...