Motocross | Risultato GP Gran Bretagna MXGP 2019 | Tony Cairoli approfitta della caduta di

(Di domenica 24 marzo 2019) Non c’è due senza tre!(KTM) vince anche Gara-1 delPremio didinella splendida cornice di Matterley Basin e prosegue nella sua stagione immacolata con tre manche disputate ed altrettanti successi. Il nove volte campione del mondo chiude con il tempo complessivo di 36:37.831 ma, per salire sul gradino più alto del podio, deve ringraziare ladello sloveno Tim Gajser (Honda) che comandava la manche con un buon margine sul nativo di Patti. Al secondo posto, quindi, si classifica il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 1.9 secondi, mentre chiude il podio proprio Gajser a 4.4.Quarta e quinta posizione finale per i belgi Clement Desalle (Kawasaki) e Jeremy van Horebeek (Honda) distanti rispettivamente 24.2 e 26.2 dalla vetta, sesta per lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 27.6, settima per il britannico Max Anstie (KTM) a 45.1, quindi ...