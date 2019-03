Micciché | “Serie A in Cina? No | però…”

calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Il presidente della Lega di Serie A, Gaetano, ha parlato prima del vertice che inizierà tra poco con il ministro cinese Shen Haixiong, sulle possibili sinergie tra il calcio italiano e la. Nel dettaglio il numero 1 della Lega di A ha detto: "Credo che esportare le partite del nostro campionato innon sia una strada percorribile per i prossimi anni, ma si può ragionare sulla Supercoppa, su alcune partite di Coppa Italia. Per il campionato obiettivamente siamo ancora lontani dal fare ragionamenti seri".

