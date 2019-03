Waco | quando la setta diventa tragedia e poi serie tv

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) David Koresh è il guru per antonomasia. Ha avuto un'infanzia tremenda. Veniva considerato un ritardato. Poi però èto adulto, ha usato tutto quel dolore provato nella giovinezza per comprendere gli altri, per aiutarli. Almeno in apparenza.David Koresh, dicevamo, è bello. Ha fascino. Studia le scritture, e insegue una verità che solo in pochi possono comprendere. Costruisce intorno a sé una comunità. Pratica il sesso con tutte le adepte, sottraendo il "faticoso compito" ai mariti. Si immola per gli altri. Almeno, questo è quello che pensano in un ranch sperduto del Texas, a, i suoi adepti che gli vivono intorno.E lo pensano fino al 28 febbraio 1993inizia l'assedio di, che termina dopo 50 giorni con l'incendio del 19 aprile nel quale persero la vita 76 persone (fra cui il guru, 20 bambini e due donne ...

