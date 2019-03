Silvio Berlusconi: “Vivo con 9 cani. Dormono in camera e fanno colazione con me”

(Di sabato 23 marzo 2019)vive con nove: "in, si svegliano con me,con me". L'ex Presidente del Consiglio l'ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di Michela Vittoria Brambilla "Dalla parte degli animali", in onda su Rete4: con l'occasioneintende lanciare l'idea di un "codice dei diritti degli animali", iniziativa che segue a una proposta di modifica della Costituzione italia avanzata dalla deputata di Forza Italia, relativa all'articolo 9 che tutela il patrimonio artistico e architettonico, che chiede la riforma dello status giuridico degli animali.L'ex Presidente del Consiglio ha ricordato che gli animali "sono esseri senzienti, non cose" e che di conseguenza hanno bisogno di grandi attenzioni anche a livello normativo. "Meritano la nostra tutela tutti gli animali, compresi quelli destinati all'alimentazione umana", ha affermato, "oggi milioni di essi vivono una non vita negli allevamenti intensivi e fino a qualche tempo fa se ne curavano in pochi. Ma la sensibilità è mutata e anche io credo si debba superare il sistema delle gabbie".ha quindi spiegato nell'intervista di voler contrastare il fenomeno del randagismo: "È una vergogna che dobbiamo lasciarci alle spalle", ha dichiarato. Per questo è necessario "agevolare le adozioni e rendere più facile la vita dei proprietari di animali, su cui pesano un ingiustificabile carico fiscale e che devono fare i conti con divieti anacronistici di accedere ai luoghi pubblici".Due anni fa l'ex presidente del Consiglio aveva reso noto di aver salvato la vita di cinque agnellini, destinati a morte certa in vista del pranzo di Pasqua, nell'ambito della campagna "A Pasqua scegli la vita, scegli veg", organizzata dalla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...