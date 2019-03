«I' m blue | da ba dee» | il primo successo degli Eiffel 65 compie vent' anni E all' inizio

Deepblue - l'intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia : Il gruppo specializzato in progetti di robotica e guida autonoma apre una sede a Roma. Obiettivo: conquistare il mercato occidentale

Tecnologia - il colosso dell’Intelligenza Artificiale Deep blue Technology annuncia maxi investimento in Italia : nel 2020 apre nuova sede a Roma : La Via della Seta porta in Italia anche i più sofisticati sistemi cinesi di Intelligenza Artificiale. Il colosso dell’AI Deep Blue Technology ha infatti annunciato oggi l’apertura di una sede in Italia, a Roma. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Doria Pamphilj, Anderson Chen, fondatore e Ceo del gigante di Shangai da 3 miliardi di euro l’anno di fatturato, ha sottolineato di avere già contatti con top manager di ...

Deepblue - l’intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia : (Foto: DeepBlue) A poche ore dall’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping – con annesse polemiche sul memorandum per la nuova Via della seta – sbarca nel Belpaese una delle più interessanti realtà cinesi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. DeepBlue Technology, già presente in Europa e Australia (oltre a un piccolo centro in Silicon Valley) con una rete di vendita che copre 17 Paesi del mondo, è specializzata nei campi del futuro ...