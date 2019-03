Il libro dei mostri | intellettuali | di Wilcock è un salotto culturale sotto

Comitato Invisibile - il libro dei nemici numeri uno del macronismo : dalla rivolta delle banlieue ai gilet gialli : Presenteranno un libro che forse hanno scritto. Forse perché il Comitato Invisibile è uno pseudonimo anonimo collettivo. Farne parte in Francia è reato. Per questo motivo si definiscono “presunti membri del Comitato” gli autori del libro Comitato Invisibile edito dalla collana Not di Nero e presentato il 14 marzo al Book Pride di Milano. Sin dalla sua prima apparizione nella Francia ancora segnata dalla “rivolta delle ...

“Alla Città del libro di Stradella lo sfruttamento dei lavoratori continua” : la denuncia del libraio : Intervista a Franco Di Battista, libraio e giornalista, sullo sciopero (poi rientrato) dei lavoratori della logistica alla Città del libro di Stradella, in provincia di Pavia, che denuncia: "La distribuzione dei libri è uno dei laboratori per lo sfruttamento dei lavoratori. Librai ed editori sotto lo scacco dei grandi operatori".Continua a leggere

Un anno fa moriva Stephen Hawking : nel suo ultimo libro/testamento parla dell’esistenza di Dio - degli alieni e dei disastri naturali : Un anno fa moriva Stephen Hawking. All’età di 76 anni il geniale astrofisico, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, si spegneva definitivamente riuscendo però ad ottenere una grande vittoria: visse decine di anni in più di quanti gliene diedero i medici che lo visitarono appena maggiorenne. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran parte della sua esistenza, non gli ha impedito di lavorare come docente e ...

"Sicurezza delle donne a rischio" - un libro denuncia la scelta dei manichini per i crash test : A sostenerlo con forza è Caroline Criado-Perez , che nel suo libro 'Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed For Men', porta alla luce tutte le lacune che caratterizzano un mondo ...

'Sicurezza delle donne a rischio' - in un libro il 'caso' dei manichini per i crash test : A sostenerlo con forza è Caroline Criado-Perez , che nel suo libro 'Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed For Men', porta alla luce tutte le lacune che caratterizzano un mondo ...

Nella setta - il libro dei due disegni di legge contro le sette d’Italia : Due disegni di legge per contrastare il problema, in parte ancora sconosciuto, quello delle sette in Italia. Si stima infatti che siano ben 4 milioni gli italiani intrappolati, direttamente o indirettamente, in queste organizzazioni totalitarie e succhia-risparmi, e che il numero di queste ultime superi quota 500. Alcuni parlamentari, capeggiati da Jole Santelli di Forza Italia, hanno presentato una proposta alla Camera sull’«introduzione ...

Arriva “Diabete & Alimentazione” : un libro per godere dei sapori della buona tavola - anche se avete il diabete : Arriva in libreria “diabete & Alimentazione”, Edizioni EDIMES, con la collaborazione scientifica dei Professori Antonio Ceriello e Gabriele Riccardi, e con la prestigiosa partecipazione dello Chef “Tristellato” Heinz Beck. Il progetto ha l’obiettivo di smantellare questo luogo comune e supportare gli specialisti a divulgare informazioni sulla pratica quotidiana frutto dell’esperienza, per accrescere l’aderenza alle ...

Matteo Renzi - dopo l'arresto dei genitori il suo nuovo libro scala le classifiche di vendita : In soli tre giorni il nuovo libro di Matteo Renzi è riuscito a scalare le classifiche di vendita in Italia. "Un' altra strada"- questo il titolo - è al primo posto nella saggistica secondo i dati di alcune rilevazioni, e quarto nella classifica generale di tutti i libri venduti. Nel circuito delle l

Simone Barbato racconta alcuni retroscena in un libro dell’isola dei famosi : L’ex naufrago Simone Barbato ha scritto un libro “Canto d’Honduras” e svela alcuni retroscena piccanti del programma, ha scritto una sorta di diario da naufrago e nel frattempo sfidato Stefano Bettarini. «Bettarini, l’anno scorso, mi ha criticato, dicendo che cantavo, recitavo poesie ed ero pesante. Lui ha giudicato la mia vita, io ho studiato una vita per fare quello che faccio, ho sudato anni e anni per diplomarmi al ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato : "Voglio sfidare Bettarini. Ho scritto un libro sull'Isola e vi svelo qualche gossip della scorsa edizione..." (Esclusiva Gossipblog) : Simone Barbato, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, conosciuto anche per essere stato il mimo di Avanti un Altro e di Zelig, ha scritto il libro Canto d'Honduras - Diario di un naufrago, ispirato proprio dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5.Noi di gossipblog abbiamo intervistato l'attore, comico, mimo e cantante lirico 38enne di Ovada, paese in provincia di Alessandria, che ci ha parlato, ...

Un libro per raccogliere fondi a favore del sostentamento dei malati oncologici - grazie all’associazione “Rima Onlus” di Rita Nicotra : Domenica 24 febbraio ore 17 presso Sala Conferenza Borghetto – Piazza Europa Catania, presentazione di “Tu sei più forte”, libro Autobiografico di

La Paranza dei Bambini - di Caudio Giovannesi. Dal libro di Saviano al film : Giovanna D'Arbitrio Vincitore per la miglior sceneggiatura alla 69ma edizione del Festival di Berlino 2019, il film La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi è tratto dall'omonimo libro di ...

Firenze e le feste (non solo quelle dei Medici) : in un libro-calendario il Capodanno del 25 marzo e le altre storie : Avete già pensato cosa fare a Capodanno? Non manca molto: poco più di un mese. Non in via Sarpi a Milano né nelle comunità ebraiche. Ma a Firenze: il Capodanno fiorentino infatti cade il 25 marzo e si festeggia ancora, anche senza cenone, spumante e botti. Dal Duemila viene ricordato con una sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, ma la città era talmente legata al proprio scandire dell’anno che quando Papa Gregorio XIII inaugurò ...

“La paranza dei bambini” tratto dal libro di Roberto Saviano ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino : La paranza dei bambini, il film italiano tratto dal libro di Roberto Saviano, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino. Il film racconta la storia di alcuni adolescenti del Rione Sanità a Napoli