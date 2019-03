Con un trapianto salva la vita alla sorellina | Un gesto d' amore che le terrà legate

Domani a Sassari la Giornata Mondiale del Rene : screening gratuito Con il personale della Nefrologia dialisi e trapianto dell’Aou : “Il tuo aiuto per ridare colore alla vita”, è lo slogan della Giornata Mondiale del Rene 2019 che quest’anno a Sassari si svolgerà Domani, 14 marzo, in piazza d’Italia. L’obiettivo è portare all’attenzione della popolazione le regole d’oro per mantenere sani i reni. La manifestazione è promossa dalla Società internazionale di Nefrologia, dalla Fondazione italiana del Rene e a Sassari è organizzata dalla struttura ...

HIV - in un paziente fermata l'infezione Con un trapianto di midollo osseo : Londra, una buona notizia arriva dal campo medico: un uomo malato di HIV, dopo aver ricevuto un trapianto di midollo osseo da parte di un donatore resistente all'HIV, è riuscito a neutralizzare il virus. Si tratta del secondo caso al mondo. Dopo tre anni dal trapianto, i vari test condotti dai medici che seguono l'uomo, non mostrano ancora nessuna traccia dell'Aids. Il paziente in questione ha preferito restare anonimo ma ha lasciato che il suo ...

Hiv - seCondo caso al mondo di paziente «guarito» dopo il trapianto di midollo : Circa dieci anni dopo il «paziente di Berlino», una seconda persona, conosciuta come il «paziente di Londra», ha ottenuto una remissione prolungata dall’Hiv: lo studio del caso è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Alcuni scienziati ritengono che questo paziente sia guarito dall’infezione virale, che colpisce circa 37 milioni di persone in tutto il mondo. Quasi un milione di persone muore ogni anno per cause correlate ...

Sanità - all’Aquila si apre un nuovo corso per la chirurgia : primo trapianto di rene Con un robot : All’Aquila si apre il nuovo corso della chirurgia robotica applicata al trapianto di rene. Nei giorni scorsi è stato portato a termine il primo intervento su un uomo residente nel Molise a cui è stato impiantato il rene donatogli dalla sorella. Il robot rappresenta un punto di svolta per l’attività della trapiantologia non solo dell’Aquila ma della Regione “perché alza la qualità dell’asticella della qualità della ...

Allergie alimentari e colite ulcerose trattate Con trapianto fecale : L’Università Federico II di Napoli in collaborazione con l’Università di Chicago, hanno pubblicato su Nature Medicine un lavoro dove vengono identificati alcune specie batteriche che favorirebbero l’insorgenza delle Allergie alimentari. Su JAMA sono stati pubblicati i risultati di uno studio clinico australiano, su pazienti affetti da rettocolite ulcerosa. Lo studio pubblicato Samuel P. Costello, primo autore, mostra i vantaggi ottenuti dal ...