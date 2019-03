Stretta su patenti degli autisti dei bus | la circolare del Viminale

repubblica

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dopo il caso dell'uomo che ha dirottato e dato fuoco al mezzo con 51 studenti. Prevede più controlli e visite per la revisione delle licenze "quando sorgono dubbi sulle condizioni" dei guidatori

