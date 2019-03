Piccole Greta Thunberg crescono

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) "La natura per me è tipo una persona. Mi dà la gioia", dice Cecilia abbozzando un timido sorriso. Ha 9 anni, i capelli biondi e gli occhi chiari di un'altra giovanissima amica dell'ambiente, quellache solo una settimana fa guidava la protesta degli studenti per il clima.Cecilia ancora non siede davanti ai parlamenti per chiedere risposte sul proprio futuro. Per ora, si accontenta di ripulire quasi ogni giorno la spiaggia di Ostia da cartacce e sporcizia, assieme a una trentina di compagni. Sono gli studenti della scuola del mare, un progetto educativo unico in Italia e in Europa."Una vera e propria palestra di educazione ambientale", spiega il responsabile del centro Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) di Ostia Alessandro Polinori - che consente a questi ragazzi di avere un contatto diretto con la natura e gli animali selvatici". L'obiettivo ...

