Napoli | piazza Garibaldi | arriva il bosco urbano

Napoli - spari colpiscono due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

Napoli - svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito : il Tar accoglie il ricorso - via ai lavori : svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli si aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo...

Da Milano a Roma - da Torino a Napoli : migliaia di studenti in piazza per la battaglia per il clima : Da Milano a Taranto, da Roma a Napoli, da Venezia a Torino. migliaia di giovani hanno invaso le strade italiane aderendo al 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare il riscaldamento globale e garantire un futuro alle donne e agli uomini di domani.Venezia. Venezia è stata invasa stamane dagli ...

'Non una di meno' - le donne di Napoli sfilano in piazza : Corteo femminista organizzato anche Napoli dalle attiviste de #Non una di meno che come in altre città italiane hanno partecipato allo Sciopero Globale Transfemminista dell'8 marzo. Lungo il corteo, ...

Napoli-Juventus - mossa a sorpresa in attacco : Allegri spiazza tutti? : NAPOLI JUVENTUS- Mancano poco più di due giorni alla sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus. Massimiliano Allegri, come noto, potrebbe rinunciare a Cristiano Ronaldo, il quale non sembrerebbe esser al meglio dopo una botta alla caviglia rimediata nel match contro il Bologna. Ecco perchè il tecnico bianconero potrebbe decidere di lasciare il giocatore […] More

Maltempo Napoli : otto negozi chiusi in piazza Garibaldi : otto esercizi commerciali sono stati chiusi per motivi di sicurezza a Napoli dai Vigili del Fuoco, in piazza Garibaldi, in seguito alla cadute di intonaci e calcinacci per il forte vento del 22 febbraio. I civici interessati dal provvedimento vanno dal 96 al 106. Sei negozi sono a fronte strada. Tra gli esercizi commerciali chiusi, in attesa della messa in sicurezza definitiva dopo un primo intervento compiuto sabato scorso, la pasticceria ...

Napoli - Zurzolo e la movida di piazza Bellini : 'È questa la rinascita che aspettavamo?' : La movida napoletana da anni è motivo di polemiche: da una parte i residenti, che chiedono di riposare in pace; dall'altra i gestori dei locali, che rivendicano il diritto di lavorare. In mezzo l'...

Napoli cade a pezzi : ?nuova voragine in piazza Leonardo : Nuova voragine in piazza Leonardo. A due giorni di distanza dal cedimento di mercoledì, questa volta la strada sprofonda all?altezza dell?edicola. Paura tra i residenti della zona.

Omicidi - rapine e droga : sgominata piazza di spaccio a Napoli - 12 arresti : I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda a carico di 12 soggetti...