Bankitalia - il dg Salvatore Rossi : "Indisponibile a riconferma" : MILANO - Colpo di scena nella partita delle riconferme dei vertici di Banca d'Italia. L'attuale direttore generale Salvatore Rossi ha annunciato di non essere disponibile per un secondo mandato. In ...

Prove di tregua fra governo e Bankitalia. Il vice direttore verso la riconferma : Pare stia prevalendo la tesi, sostenuta con vigore dal ministro dell'Economia, che il gioco non varrebbe la candela. Che ci siano lavori in corso lo conferma il presidente del Consiglio: «Stiamo ...

Tria blinda Bankitalia. Asse con Mattarella per riconfermare vicedirettore Signorini anche con no governo? : Azzerare i vertici di Bankitalia e Consob, come auspicano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Arriva il no del ministro dell'economia Giovanni Tria, che blinda, in particolare, Palazzo Koch. Questo, mentre sulle sue spalle grava un altro compito: quello di fare l'ennesimo pellegrinaggio a Bruxelles - in occasione della ...

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Bankitalia - Di Maio : “Serve discontinuità - non riconfermare persone che sono state nel direttorio in questi anni” : “Per Bankitalia serve discontinuità”, “non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni”. Lo ha detto a Vicenza il vicepremier Luigi Di Maio. “Queste persone – ha proseguito, riferendosi agli ex soci di Banca Popolare di Vicenza – sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così ...

Bankitalia : scintille in Cdm - M5S stoppa conferma Signorini a dg : Ma soprattutto alcuni hanno puntato il dito contro il ministro dell'Economia: 'non può pensare di fare il fenomeno senza passare prima dal nostro vaglio', si sfoga una fonte di governo grillina. Ma ...

Bankitalia - Tria e la Lega vogliono riconfermare il vicedirettore generale : Di Maio e M5s frenano : La conferma del vicedirettore generale di Bankitalia è il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e Lega. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Di Maio si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. L’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua ...