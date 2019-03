Ricerca | OMS | ad oggi irresponsabile modificare la linea ereditaria del genoma

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) “In questo momento èper chiunque procedere con le applicazioni cliniche dell’editing genetico sullagerminale umana“. E’ il monito lanciato dal nuovo Comitato consultivo voluto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per lo sviluppo di standard globali per la governance e la supervisione dell’editing delumano. “Un’incredibile promessa per la salute”, evidenzia Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms, che “però – avverte – pone anche alcuni rischi, sia dal punto di vista etico che medico. L’Oms, riunendo alcuni dei maggiori esperti mondiali“, vuole “fornire indicazioni su questa complessa questione“. Il pool convocato in questi giorni ha aperto la strada verso “una forte governance internazionale” per questo settore. Gli esperti ...

