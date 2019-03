Nicolò Barella fa tremare il Cagliari | difficile un futuro alla Riva

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019)sta guadagnando posti pian piano nelle gerarchie della Nazionale di mister Mancini “La Finlandia è una squadra compatta e forte sulle palle inattive. Aspetteranno i nostri errori per ripartire e dovremo stare attenti”. Sono le parole del centrocampista deluno dei 14 esordienti del nuovo corso targato Mancini. “Mancini ce ne sta dando tanta di fiducia e ci sta facendo crescere, arriveremo pronti a questo europeo per dare una mano all’Italia -prosegue in conferenza stampa il centrocampista sardo-. Sono uno che dà tutto in campo, mi hanno messo addosso l’etichetta del cattivo per le tante ammonizioni ma la verità è che impegnandomi sempre al massimo sono portato a commettere qualche fallo di troppo. Con ilsto giocando più avanti, faccio il trequartista e dovrei segnare qualche gol in più: l’anno ...

cagliaripad : 'Per me è uno dei tre centrocampisti più forti della Serie A. Siamo anche amici, sarà contento anche lui di questo… - zazoomnews : Calcio Nicolò Barella: “L’Under 21 è una grande squadra. Giocare con Jorginho e Verratti è un vantaggio” - #Calcio… - CagliariNews24 : ???? Le parole di Nicolò #Barella in conferenzastampa a #Coverciano ??«Sono maturato tanto nel mio gioco grazie a mist… -