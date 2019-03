Il conducente è Ousseynou Sy | ha precedenti per abuso su minore e guida da ubriaco

attualitavip.myblog

(Di giovedì 21 marzo 2019) Chi è l’autista del bus che ha provocato il terrore sequestrando gli studenti:Sy, l’autista 47enne di origini senegalesi dopo aver sequestrato la scolaresca ha incendiato il bus sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, ha agito per protestare contro le morti nel Mediterraneo: «Vanno fermate le morti nel Mediterraneo, ora da qui non scende nessuno».È stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento ed è ora indagato per tentata strage e sequestro di persona. Voleva uccidersi per gli immigrati che hanno cercato fortuna per mare senza però riuscirci e ha dato fuoco al mezzo delle autoguidovie che avrebbe dovuto portare in gita da Crema 51 alunni, le insegnanti dell’istituto comprensivo Vailati e due accompagnatori, gli stessi che hanno poi chiamato le forze dell’ordine.L’uomo, che ...

