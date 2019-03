Busta paga | rimborso chilometrico ACI | tabelle 2019 e a chi spetta

termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019)ACI,e a chiACI Il lavoratore dipendente che utilizza la propria auto per svolgere l’attività professionale per conto dell’azienda si vede riconosciuto ilACI in. Il calcolo delle spese da restituire insotto forma disi basa sulleACI, attualmente già disponibili. Naturalmente, per ottenere ilsarà necessario presentare apposita documentazione che attesti la trasferta. IlACI è un’indennità non tassabile, essendo uneffettuato dall’azienda. LeACIrappresentano una base importante anche per quei lavoratori autonomi e per i parasubordinati che hanno bisogno di documentare le spese relative alle proprie trasferte al fine di ottenere ildovuto....

zazoomblog : Busta paga: ferie non godute stop obbligo pagamento nel cedolino - #Busta #paga: #ferie #godute #obbligo - kategullo75 : RT @il_brigante07: @Lorena18526149 @GiancarloDeRisi In effetti gli italiani ne avrebbero più diritto...in quanto si pagava una trattenuta i… - luciano_gsr_64 : RT @laperlaneranera: I benefici maturati con decenni di prelievi in busta paga,(GESCAL) non debbono essere discutibili nel senso di afferma… -