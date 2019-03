Via libera allo sblocca cantieri

Diciotti - Senato voto su Salvini/ Diretta - Via libera a processo test per Lega e M5s : Caso Diciotti, Diretta del voto al Senato sul processo al Ministro Salvini: le posizioni di Lega e M5s, il test per il Governo e il rischio di 'falchi'

Abusivismo : Ars - Via libera a ddl per tutela territorio : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Via libera dalla quarta Commissione legislativa dell’Ars al disegno di legge del governo Musumeci in materia di Abusivismo edilizio e di tutela del territorio. Il provvedimento, che adesso andrà all’esame dell’Aula, impone ai sindaci “l’immediato sgombero e l’interdizi

Raggi : #ViaLibera sarà occasione per cittadini per vivere Roma : Roma – Torna domenica 24 marzo l’iniziativa #ViaLibera, un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un’intera giornata, dalle 10 alle 18, sara’ dedicato a pedoni e ciclisti. È la terza edizione della manifestazione che coincidera’ anche con la quinta domenica ecologica. #ViaLibera si replichera’ in altre tre date: 28 aprile, 12 maggio e 16 giugno 2019, con orario esteso fino alle 19. ...

Maltempo Emilia Romagna - alluvione Reno : atteso in settimana il Via libera ai rimborsi : Entro questa settimana dovrebbe arrivare il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per l’alluvione del Reno del 2 febbraio scorso nel bolognese. L’istruttoria della Protezione civile è stata completata intorno al 9 marzo e si attende solo il via libera di Palazzo Chigi che dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri. “Ci attendiamo che questa settimana il Governo possa dichiarare lo stato di emergenza ...

Saes Getters - Via libera all'OPA parziale : Saes Getters ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, OPA , volontaria parziale avente ad oggetto massime 3.900.000 azioni ordinarie, pari al 17,7% del capitale e al 26,6% delle azioni ...

Pensioni : Via libera al riscatto della laurea over 45 e ai navigator per il rdc : Ancora novità dal decretone in esame alla Commissione Lavoro alla Camera che sta ultimando l'iter parlamentare per poi passare al Senato per il via libera definitivo e la successiva conversione in legge. Come ormai molti sanno, l'emendamento sugli esodati è stato bocciato per via della mancanza di risorse finanziarie. Ok dalla Camera al riscatto degli anni di laurea Intanto, molte proposte presentate dalle varie forze politiche sono state ...

Sicilia : Via libera al consolidamento del litorale di Portopalo di Capo Passero : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Si chiude, dopo venti anni dai primi episodi di erosione, il consolidamento complessivo del litorale di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. I lavori, aggiudicati per un importo di 354 mila euro alla Cipar di Capo d’Orlando, partiranno entro i prossimi

Auto - Via libera al pieno di metano in modalità "self". Ma servirà un corso : E alla fine anche i proprietari di un'Auto a metano riusciranno a fare il pieno in Autonomia a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche se i tempi non saranno immediati - alcuni dettagli tecnici ...

Roma. #Vialibera : domenica 24 marzo primo appuntamento : Torna domenica 24 marzo #Vialibera, circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un’intera giornata, dalle 10 alle 18, sarà dedicato

Decretone - commissioni danno Via libera. Sì a pensione di cittadinanza e riscatto laurea per over 45. Lunedì il testo in aula : Lunedì arriverà in aula il “Decretone“, il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e gli interventi sulla previdenza con Quota 100. E con alcune significative novità dopo che, la notte tra venerdì e sabato, le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno dato mandato al relatore di portarlo in aula per un voto che sarà quasi certamente con la fiducia. Rispetto al testo arrivato dal Senato è stato ...

