ll pianeta più vicino alla Terra? Non è Venere ma Mercurio

È Mercurio il pianeta più vicino alla Terra (e non Venere - come si pensava) : A dispetto delle apparenze sarebbe Mercurio, e non Venere, il pianeta più vicino alla Terra: la posizione relativa delle orbite è sempre quella descritta sui libri di scuola, ma la reale distanza che separa i pianeti cambia se viene calcolata in rapporto al tempo.Sebbene Venere abbia l'orbita più vicina alla Terra, infatti, passa la maggior parte del tempo lontano e spesso addirittura dalla parte opposta rispetto al Sole, al ...

Kylie Jenner è la miliardaria più giovane del pianeta Terra : Ora è ufficiale: Kylie Jenner è la miliardiaria più giovane del mondo (ereditieri esclusi, la classifica riguarda solo chi è arrivato al miliardo con le proprie forze). Dopo che già in estate Forbes aveva certificato il suo status di magnate estremamente influente e prossima allo status di miliardaria, ora la BBC ha confermato la questione con tutti i crismi dell’ufficialità. Dopo che si è parlato di lei per qualunque motivo, dalla ...

Fiumi in ebollizione - laghi che possono esplodere - un campo magnetico instabile e illusioni ottiche : il pianeta Terra è molto più strano di quanto si possa immaginare : La scienza ha fatto enormi progressi nel corso degli ultimi secoli. Abbiamo imparato molto sulla Terra e quello che continuiamo ad apprendere diventa sempre più strano. Per ogni domanda a cui la scienza riesce a dare una risposta, si scopre qualcos’altro che ci ricorda quanto il nostro pianeta sia complicato e strano. Ecco allora alcune peculiarità della Terra di cui potreste non essere a conoscenza e che hanno davvero dell’incredibile. Il ...

Marte - il pianeta più estremo tra freddo - vento - tempeste di sabbia e terremoti : tutti i dati svelati dalla sonda Insight : Marte si conferma un pianeta dalle caratteristiche estreme: in queste ore nell’emisfero Nord del pianeta rosso le temperature oscillano tra -17 e -95°C con venti che soffiano a oltre 60km/h: a rivelarlo è il bollettino meteorologico giornaliero prodotto dal lander Insight della Nasa direttamente da Elysium Planitia, vicino all’equatore. La sonda ha infatti attivato tutti i suoi sensori diventando la stazione meteo più precisa del ...

Fragili - ma anche tra i luoghi più belli del pianeta - un posto da amare e di cui avere cura : le Maldive viste dallo spazio [FOTO] : Nella settimana di San Valentino, appena trascorsa, il satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta alcuni dei gioielli delle Maldive. Probabilmente una delle destinazioni più romantiche al mondo, le Maldive si trovano nell’Oceano Indiano, circa 700 km a sud-ovest dello Sri Lanka. La nazione è formata da più di 1.000 isole coralline distribuite su oltre 20 atolli a forma di anello. Un certo numero di queste piccole isole ...

Marte : mirtilli - conigli e figure umane - ecco le scoperte più strane dei rover Opportunity e Spirit sul pianeta Rosso [FOTO] : 1/7 I "mirtilli" di Marte ...

“Scoperte le montagne più alte del pianeta Terra grazie a un terremoto” : Potrebbero essere le montagne più alte del pianeta, quelle scoperte a 660 chilometri di profondità sotto la superficie terrestre nella zona di confine che separa in mantello terrestre superiore da quello inferiore. Il loro profilo da record è stato esaminato con un dettaglio senza precedenti analizzando l’eco delle onde di un violento terremoto di magnitudo 8.2 avvenuto nel 1994 in Bolivia. Lo studio, che aiuterà a comprendere meglio la ...

Lo squalo della Groenlandia ha 512 anni : è il vertebrato più vecchio del pianeta : Dal minuscolo squalo sigaro, che raggiunge pochi centimentri di lunghezza, fino al mastodontico squalo balena che, con i suoi 18 metri, è il pesce più grande del mondo. Nel mezzo, l'irascibile squalo ...

A Davos si preoccupano per l’economia - ma il pianeta ha un problema ben più grave : Il Forum di Davos è da sempre considerato un evento organizzato per migliorare lo stato degli affari mondiali. Quello appena terminato è stato pervaso da scetticismo e ha ricevuto scarsa attenzione anche dai media. Ben ne ha rappresentato la sintesi il murale che campeggiava nell’atrio del Centro Congressi con una ragazza che tiene un pallone, mentre nuvole temporalesche si avvicinano minacciose. In effetti, le priorità a breve termine dei ...