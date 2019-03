Smartphone fascia media | i migliori da comprare

Huawei P Smart Z : in arrivo un nuovo Smartphone di fascia media? : P Smart è una famiglia di Smart phone proposta da Huawei a partire dal 2018: Huawei P Smart , P Smart + e P Smart 2019 sono i modelli attualmente disponibili. Un recente notizia ha rivelato che la società avrebbe intenzione di proporre almeno un nuovo modello, sempre di fascia media. Huawei , oramai da parecchi anni, realizza numerosi Smart phone che […] L'articolo Huawei P Smart Z: in arrivo un nuovo Smart phone di fascia media? proviene da ...

Huawei Y6 Prime 2019 appare in rete : ecco il nuovo Smartphone di fascia bassa di Huawei : Huawei ha in cantiere un nuovo smartphone di fascia bassa: scopriamo alcune delle caratteristiche tecniche di questo nuovo Huawei Y6 Prime (2019). L'articolo Huawei Y6 Prime 2019 appare in rete: ecco il nuovo smartphone di fascia bassa di Huawei proviene da TuttoAndroid.