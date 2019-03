Smartphone batteria lunga durata : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone batteria lunga durata, cioè quei device che vi permettono un utilizzo a tutto tondo senza avere costantemente l’ansia dell’autonomia, riuscendo a portarvi a sera anche leggi di più...

La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce uno Smartphone compatto : Una foto potrebbe aver rivelato la capacità della batteria di Samsung Galaxy A20 e/o Galaxy A20e, e questo potrebbe aiutarci a definire le dimensioni dello (o degli) smartphone. L'articolo La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce uno smartphone compatto proviene da TuttoAndroid.

Come usare Smartphone Caricare la batteria del telefono Samsung : Guida uso smartphone Samsung scopri Come si fa a Caricare la batteria del telefono Samsung per farla durare più a lungo

Smartphone : arriva la batteria che promette di durare fino a 50 giorni in stand-by : Chi governa il nostro Smartphone? Noi? Errato: la nostra batteria. Diciamolo, si scarica sempre troppo presto. E’ infatti lei che decide quanto e come potremo usare il nostro cellulare ed è proprio quando il bisogno è maggiore che lei si rivela nel suo incontestabile 10%, pronta a metterci ansia e obbligarci a ridurre l’utilizzo del nostro dispositivo. Al momento i top di gamma in commercio vantano una batteria di circa 4000 mAh. Ma ...

Smartphone - otto consigli per salvare la batteria : Esistono degli accorgimenti che possono aiutarci a mantenere la batteria del nostro Smartphone “in salute”. Si tratta di interventi che riguardano sia il lato hadrware che quello software. Andiamo a vederli...

Come caricare batteria Smartphone : Gli iPhone o smartphone Android soffrono quasi tutti di un difetto che a volte ci fa rimpiangere i vecchi telefonini cellulari: la durata scarsa della batteria. Sono ben pochi gli smartphone capaci di portarci fino a leggi di più...

Come usare Smartphone batteria Huawei P20 si scarica velocemente : Guida uso smartphone Huawei P20 scopri perchè la batteria del telefono Huawei P20 si scarica velocemente.

Ecco 5 utili accorgimenti per assicurare “lunga vita” alla batteria del nostro Smartphone : L’efficienza energetica è un tema che interessa molti e che è sempre più importante, soprattutto per il futuro del nostro pianeta. In occasione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico (18 febbraio), Wiko – il brand di telefonia portavoce della “democratizzazione” della tecnologia – vuole sensibilizzare i consumatori attraverso alcuni semplici consigli per risparmiare energia. Piccoli gesti che rendono gli utenti più ...

Batteria da 18000mAh? Lo Smartphone da record al MWC : ... il suo futuro smartphone, il P18K Pop, avrà una Batteria di 18000mAh! Energizer elogia le doti di questo dispositivo " è il primo smartphone al mondo ad integrare una Batteria così potente ". Non ...

Lo Smartphone 5G di LG arriverà fra un mese con lo Snapdragon 855 e una batteria da 4.000 mAh a bordo : Un comunicato ufficiale ci svela parecchie informazioni sul primo smartphone 5G di LG. Verrà svelato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona e avrà a bordo il Qualcomm Snapdragon 855, una batteria da 4.000 mAh e un imponente circuito di raffreddamento. L'articolo Lo smartphone 5G di LG arriverà fra un mese con lo Snapdragon 855 e una batteria da 4.000 mAh a bordo proviene da TuttoAndroid.

Addio batteria : arriva il chip che si alimenta con l'energia elettromagnetica degli Smartphone : In poche parole, questo tipo di tecnologia, oltre che attrarre soggetti del mondo finanziario, piace soprattutto a coloro che producono semiconduttori, Samsung e Qualcomm, o che forniscono servizi ...