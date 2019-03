romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma – “@Sergiomin sulla raccoltaa #Roma mente sapendo di mentire. Non possiamo pensare che un tecnico come lui non sappia che prima di @virginiaraggi la raccoltaera al 43% e che dopo 3 anni e’ al 43,9%. Uno 0,9 di incompetenza caro”. Cosi’, su Twitter, Ilaria, consigliera capitolina Pd.L'articolonon può noncheera a 43% conproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Piccolo: Costa non può non sapere che differenziata era a 43% con Marino: Roma… - 16051965 : RT @GoToGulu_GS: Un piccolo gesto di grande impatto: donare il 5x1000 non ti costa nulla. Scrivi il nostro codice fiscale: 95042040121! htt… - Tankado95 : @Filippoclaudi Il mini è troppo piccolo a mio avviso, io per prendere appunti uso l’iPad 2018 che è ottimo dal punt… -