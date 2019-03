L' autore di Game of Thrones fan di Captain Marvel

PH3 Games è il nuovo studio fondato da Peter "Durante" Thoman - il modder autore del Dark Souls fix : Grazie alla segnalazione di PCGamer, apprendiamo che Peter 'Durante' Thoman, noto per il suo famoso Dark Souls fix e per il porting di giochi come The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel per PC, ha lanciato il suo studio chiamato PH3 Games.Sul forum Metacouncil, Durante ha dichiarato che finalmente lo studio è in possesso di tutti i documento burocratici per diventare operativo al 100%.Lo studio si focalizzerà sui porting per PC e consulterà ...