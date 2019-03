La rivoluzione digitale compie 50 anni | nel 1969 l’Università di Pisa istituì il primo

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) I primi laureati in Informatica del nostro Paese si sono formati a: cinquantafa, neldiha istituito ilcorso di laurea in Scienze dell’Informazione in Italia, ponendo l’Ateneo e la città all’avanguardia dellache ha trasformato la nostra quotidianità e le nostre vite. Per ricordare e festeggiare questo storicoversariodiha organizzato il ciclo “Informatica50”, che lungo tutto il 2019 proporrà incontri ed eventi, una mostra, un concorso per realizzare un’opera d’arte e tante altre iniziative. Il ciclo è stato presentato in Rettorato, martedì 19 marzo, dal rettore Paolo Mancarella, dalla prorettrice vicaria, Nicoletta De Francesco, e dal direttore del Dipartimento di Informatica, Gian-Luigi Ferrari.Si parte lunedì 25 marzo con “The Reversed Game”, un evento aperto al pubblico in cui ...

