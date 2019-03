Bergamo | l’esposto | “Stadio venduto all’Atalanta per metà del suo valore” Ma pm chiede

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Lo Stadio Atleti azzurri d’Italia sarebbe statoall’Atalanta per ladel suo valore. È quello che sostiene Orio Zaffanella, presidente dell’associazione Mordilavita e personaggio molto noto in città, che dal 2015 ha depositato in procura diversi esposti – con allegati documenti e perizie – sulla vicenda dell’impianto sportivo. Dal 2017 la procura diindaga per abuso d’ufficio ma la pm Maria Esposito alcuni mesi fa ha chiesto l’archiviazione: non ha ritenuto emergessero reati dagli esposti di Zaffanella. Contraria, ovviamente, l’opinione di Zaffanella, che si è opposto all’archiviazione: il giudice per le indagini preliminari, Marina Cavalleri, ha deciso di fissare per il 20 marzo l’udienza camerale con la comparizione delle parti per la discussione in camera di consiglio.Nel mirino di Zaffannella ...

