U&D | Gemma smaschera Rocco in studio | ' Hai un' altra donna fuori | ti ho sgamato'

U&D - Tina Cipollari contro Gemma Galgani sui social : Gemma Galgani e Tina Cipollari non sono mai riuscite a costruire un rapporto di stima reciproca lontano dagli studi del trono over di Uomini e Donne, infatti in questi ultimi anni le due donne hanno litigato più volte in studio scatenando l'ira del web e della stessa De Filippi. Dopo l'addio a Rocco, la Galgani aveva più volte espresso il desiderio di poter trovare un uomo capace di amarla, ma a quanto pare l'ambito televisivo non pare ...

U&D trono over : Gemma sotto accusa - Ida ancora innamorata di Riccardo : Mercoledì 13 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studio Elios di Cinecittà (Roma). Protagonista indiscusse sono state Gemma Galgani e Ida Platano, due dei volti più amati del trono over. Lite tra Gemma e Rocco Scendendo nel dettaglio, Gemma si è seduta al centro dello studio per parlare della sorpresa che gli aveva fatto Rocco al castello. Come ricorderete la donna aveva rifiutato di far l'amore con lui dopo che aveva ...

U&D - la scelta di Gemma al castello : l'addio a Rocco e lo scontro : 'Mi fai pena' : Questo pomeriggio, nel corso della puntata di Uomini e donne trono over in onda su Canale 5, è stata trasmessa la tanto attesa esterna al castello di Gemma e Rocco. Come preannunciato dalle anticipazioni diffuse in questi giorni sulla pagina Instagram del people show, il cavaliere aveva chiesto alla Galgani di poter passare un po' di tempo insieme al castello sperando che la dama cambiasse definitivamente idea sul suo conto e che alla fine ...

U&D : Gemma cade dalle scale al castello - lei sbotta contro Tina : 'E' colpa tua' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata davvero molto movimentata. Sicuramente ci saranno delle parti che saranno catalogate all'interno della classifica "I nuovi mostri" di Striscia la notizia. L'evento che ha generato più scalpore è, certamente, legato alla caduta di Gemma Galgani dalle scale del castello. Oggi è andato in onda il tanto atteso momento dell'incontro tra Gemma e Rocco nel castello. Fredella ha organizzato per la dama ...

U&D - Giorgio commenta il nuovo corteggiatore di Gemma : 'O l'originale o niente' : Nonostante Giorgio Manetti non faccia più parte del parterre maschile da tempo, ha commentato sui social l'entrata in studio di un nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Il signore in questione ha lo stesso nome di Giorgio, per cui un utente del web ha scritto che avrebbe voluto si trattasse del 'Gabbiano'. Quest'ultimo ha risposto con una risata ed ha scritto: 'O l'originale o niente'. Inoltre, l'utente del web ha aggiunto che 'la classe non è ...

U&D - il regalo di Rocco a Gemma : una giornata da favola al castello con scelta : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e, come ogni inizio settimana, è stata dedicata al Trono over. Protagonisti della puntata come di consueto, la coppia Gemma Galgani e Rocco Fredella, con quest'ultimo che ha invitato la dama torinese a passare con lui una giornata ed una notte in un castello, proprio come una vera principessa delle favole. Il tutto, come spiegato in puntata, sarà a tema medioevale con tanto di ...