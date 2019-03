Tina Cipollari ancora contro Gemma

Tina Cipollari contro Gemma Galgani : l’ultimo attacco fuori dagli studi di Uomini e Donne : Trono Over, Tina Cipollari di nuovo contro Gemma Galgani: l’ultimo attacco fuori dagli studi di Uomini e Donne Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue è ormai risaputo. L’opinionista di Uomini e Donne non è sempre stata molto magnanima nei confronti della dama del Trono Over. I confronti tra le due […] L'articolo Tina Cipollari contro Gemma Galgani: l’ultimo attacco fuori dagli studi di Uomini e Donne proviene da ...

Barbara d'Urso - messaggio in diretta a Tina Cipollari : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, il contenitore di infotainment condotto da Barbara d'Urso, la presentatrice ha ospitato nel suo programma Kikò Nalli, noto per essere stato il marito di Tina Cipollari.L'ex marito della vamp di Uomini e Donne aveva dimostrato in diretta un interesse nei confronti di Taylor Mega, l'influencer uscita alla seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Una volta accortasi di questo, la Bislacca ...

U&D - Piero Sonaglia parla di Tina Cipollari e rivela 'Ci divertivamo a farle gli scherzi' : Piero Sonaglia, conosciuto da tutti come l'assistente di Maria De Filippi, è da considerarsi sicuramente una persona fondamentale non solo per il trono Over e classico di Uomini e Donne ma anche per il talent show Amici e il programma seguitissimo Tu si que vales. Consapevole del lavoro svolto a fianco della moglie di Maurizio Costanzo per tantissimi anni, ha deciso per la prima volta di parlare a cuore aperto rilasciando una bellissima ...

Uomini e Donne - il racconto inedito su Tina Cipollari : si arrabbiava per gli scherzi subiti : Tina Cipollari, la popolare opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi "Uomini e Donne", è tornata a far parlare di sé non solo per i suoi attacchi all'altra protagonista assoluta del trono over Gemma Galgani, bensì per alcuni racconti inediti che la riguardano, svelati per la prima volta dall'assistente di studio del programma Piero Sonaglia. Nel corso di una recente intervista al settimanale "Uomini e Donne Magazine", Sonaglia ha ...

Uomini e Donne - parla l'assistente di studio Piero : "Tina Cipollari? Dietro le quinte accade di tutto" : "Piero, aggiugi una seduta" è una frase ormai cult del programma, pronunciata da Maria De Filippi. Ed oggi Pierso Sonaglia...

U&D - Tina Cipollari fa piangere Teresa Langella : 'Sei una persona cattiva' : Teresa Langella è tornata a Uomini e Donne dopo essere stata rifiutata da Andrea Dal Corso. L'ex tronista ha rivelato di essere rimasta delusa per come è andata con Andrea. Tina...

Uomini e Donne - Teresa Langella umiliata da Tina Cipollari : reazione spropositata - caos dalla De Filippi : caos a Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. caos scatenato da una spietatissima Tina Cipollari. Già, perché in studio è tornata Teresa Langella, fresca del rifiuto di Andrea Dal Corso. L'ex tronista senza troppi giri di parole ha detto di esserci rimasta malissimo

Uomini e Donne - Tina Cipollari si sposa : indiscreto - la pazzesca richiesta a Maria De Filippi : Vita stravolta per Tina Cipollari, la mattatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi? Pare proprio di sì. L'opinionista del dating-show di Canale 5, infatti, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli potrebbe convolare a seconde nozze con il nuovo fidanzato, lo chef Vincenzo Ferrara. La Cipollari

Tina Cipollari si sposa con Vincenzo Ferrara? : Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, Tina Cipollari potrebbe convolare a nozze con il nuovo fidanzato, lo chef Vincenzo Ferrara . L'opinionista di Uomini e Donne , che ha ufficializzato la ...

U&D - nella puntata in onda oggi Teresa Langella in lacrime per colpa di Tina Cipollari : nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 7 marzo, c'è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Teresa Langella, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Come ormai ben sappiamo, quest'ultimo ha deciso di non presentarsi alla scelta, lasciando intendere di non voler proseguire la conoscenza con Teresa al di fuori del programma di Maria De Filippi. nella puntata di oggi, però, Teresa si è anche scontrata con Tina Cipollari. Lo scontro tra ...

Teresa Langella Vs Tina Cipollari/Video Uomini e donne - la tronista piange : 'Cattiva' : Teresa Langella contro Tina Cipollari, Video Uomini e donne, l'opinionista critica la tronista che piange e rilancia: 'Sei cattiva se parli così'

Tina Cipollari e le nozze con Vincenzo Ferrara in tv : Maria De Filippi avrà un ruolo molto particolare : Sembra che Tina Cipollari sia pronta a risposarsi. La vamp di Uomini & Donne potrebbe presto convolare a seconde nozze con il suo fidanzato, lo chef Vincenzo Ferrara . Ma non è tutto: il matrimonio ...

U&D - Giulia Cavaglia nel mirino di Tina Cipollari : ‘Che ci vuole a dimenticare certe cose’ : Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. Durante la prima registrazione la ragazza ha ricevuto qualche frecciaTina di troppo da parte Tina Cipollari ma in suo soccorso è subito intervenuta Maria De Filippi. Per chi se lo fosse dimenticato Giulia, fino alla scorsa settimana, nel dating condotto da Maria De Filippi era una corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi. Secondo le prime anticipazioni riportate dal sito newsued.com la nuova ...

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara - serata da fidanzati con scambio di regali. Poi spunta l'anello... : Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, Tina Cipollari, storica opinionista del programma ?Uomini e Donne? di Maria De Filippi ha ritrovato l?amore a fianco di Vincenzo...