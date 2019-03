Salvini-Boldrini | scontro social | lui posta un video con gli studenti | lei lo attacca

Salvini deride Boldrini in piazza. La deputata : “Tu metti gli studenti alla gogna - io li ascolto” : Ancora un botta e risposta tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Questa volta l’occasione dello scontro verbale è stata offerta dalla manifestazione per l’ambiente e contro il cambiamento climatico, che si è svolta in contemporanea in diverse piazze del mondo, con lo slogan ‘Fridays For Future’, promossa promossa dalla giovane attivista Greta Thunberg. alla mobilitazione ecologista ha ...

Violenza sulle donne - Boldrini a Salvini : "Codice rosso inapplicabile" : Laura Boldrini ha trovato un altro motivo per attaccare Matteo Salvini: il 'Codice rosso', la nuova legge con cui il governo intende tutelare maggiormente le donne vittime di abusi sessuali.Secondo la Boldrini la richiesta tassativa del pm di vedere la parte lesa entro tre giorni dalla Violenza"in un mondo ideale sarebbe auspicabile" ma "nella realtà italiana della giustizia" è un qualcosa di "inapplicabile"."Andrebbe a creare delle enormi ...

“Matteo Salvini ha avvelenato gli italiani con gocce di odio” le parole della Boldrini scatenano la reazione di Salvini : Laura Boldrini dichiara che gli italiani sono stati avvelenati dal leader della Lega. Salvini risponde postando un video satirico su twitter Come si spiega l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini “ha avvelenato” gli italiani. Lo dice in un’intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in … Continue reading “Matteo ...

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini : "Hai avvelenato gli italiani". Lui la massacra - così : Come si spiega l'avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini "ha avvelenato" gli italiani. Lo dice in un'intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in cui afferma: "Salvini oggi è ministro dell'Interno graz

Boldrini attacca Salvini : 'Italia ha bevuto acqua avvelenata' - lui la irride su Fb (VIDEO) : Matteo Salvini e Laura Boldrini sono protagonisti di un rapporto in cui la scarsa simpatia tra i due si palesa ad ogni scambio di battute, anche quando è indiretto. L'ex presidente della Camera dei Deputati, qualche giorno fa, nel corso di una sua intervista rilasciata al programma Mediaset Stasera Italia aveva provato a dare una chiave di lettura a quello che sembra un successo quasi senza interruzioni del leader della Lega, fornendo ...

Laura Boldrini alla marcia pro-immigrati : "Matteo Salvini vive d'odio - non voglio rovinarmi la giornata" : "Matteo Salvini? Oggi non vorrei rovinarmi la giornata, questa piazza merita il meglio, consiglio a chi vive di odio di provare a vivere d'altro, chi è abituato ad aizzare il peggio delle persone si perde molto nella vita. Invito Salvini". Laura Boldrini, oggi 2 marzo in piazza a Milano alla marcia

Corteo People a Milano - Boldrini. “Qui c’è vita - chi odia ha paura. Salvini? Non voglio rovinare questa giornata” : “È una bellissima giornata, c’è tanta gente in piazza: gente allegra, gente che non odia, perché l’odio fa male, chi odia ha paura di tutto. Qui c’è vita, speranza, voglia di andare avanti”. lo ha detto Laura Boldrini arrivando alla manifestazione a Milano ‘People – prima le persone‘. A chi le ha chiesto un commento sulle politiche di Salvini, l’ex presidente della Camera ha risposto: ...

Diciotti - Boldrini : ‘Di Maio e il M5S per Salvini hanno venduto l’anima' : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha criticato pesantemente il ministro del lavoro Luigi Di Maio nonché il Movimento 5 Stelle dopo la votazione che si è tenuta ieri sulla piattaforma Rousseau, riguardo l’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier leghista Matteo Salvini. Nella giornata di ieri infatti gli attivisti del Movimento 5 Stelle sul ...

Salvini fugge come un coniglio - a dirlo è Laura Boldrini : Laura Boldrini etichetta Salvini; “lui fugge come un coniglio” Laura Boldrini interviene ad Omnibus il contenitore politico mattutino dell’emittente La7. Chiamata insieme ad altri politici come l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti a commentare i 4 anni di presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella è stata naturalmente interpellata anche su altre questioni più “attuali”. Incalzata dalle domande di Alessandra Sardoni, l’ex ...

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini : "Coniglio - che vergogna vederlo implorare la salvezza" : "Matteo Salvini è un coniglio". Laura Boldrini non si contiene e ospite a Omnibus, su La7, attacca pesantemente il ministro dell'Interno sul caso Diciotti e sulla richiesta del Tribunale dei ministri di processare il leader della Lega: "Deve rispondere delle sue responsabilità e non fuggire. I minis