Juve | CR7 | la Uefa apre indagine per ' comportamento improprio'

Juve - arriva la stoccata : CR7 sarà squalificato - regolamento non è carta igenica" : Come detto, l'UEFA ha aperto ufficialmente un'indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo, reo di aver provocato i tifosi dell'Atletico Madrid al termine del match. Festeggiamenti piuttosto sopra le righe e forse decisamente esagerati. Paolo Ziliani, noto giornalista di "Il Fatto Quotidiano", non ha perso occasione per lanciare la solita ed ennesima stoccata alla Juventus.

Juve - Allegri : «CR7 fuori? Oggi neanche col Padre Eterno avremmo vinto» : GENOVA - " Questa sconfitta non ci può fare che bene, ci sveglia ". Non fa drammi Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la prima sconfitta stagionale contro il Genoa.

Juventus - Allegri pensa già all'Ajax : "giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale" : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all'Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell'impegno in trasferta, l'allenatore

Caso Ronaldo - l'ex Juve : "CR7 massacrato a Madrid - non va squalificato" : Caso Ronaldo – Così come Nedved ha fatto ai microfoni di Sky, anche un ex bianconero giustifica e difende il gesto de "los huevos" fatto da Ronaldo. Moreno Torricelli parla a Il Corriere di Torino della sfida di Champions contro l'Ajax ma soprattutto sul "Caso" Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna chiedono la squalifica del portoghese, mentre la

Ajax-Juventus - Ronaldo bestia nera dei Lancieri : numeri spaventosi di CR7 : Ajax-Juventus – In Champions League, il re incontrastato sembra essere CR7. Il fenomeno portoghese dopo la tripletta all'Atletico, si è confermato ancora una volta come unico e inarrivabile nella competizione europea. Dopo ben 25 gol contro i Colchoneros, arriva alla corte di Ronaldo un'altra delle sue vittime preferite: l'Ajax.

Juve-Atletico - polemiche in Spagna per il secondo gol di CR7 : "La tecnologia ha sbagliato" : La rimonta contro l' Atletico ha permesso alla Juve di volare ai quarti di Champions , dove i bianconeri se la vedranno con l' Ajax . Un'impresa, quella contro i Colchoneros, realizzata grazie alla

Nedved : "Juve-Ajax sfida bellissima. Squalifica CR7? Ecco cosa dico" : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di "SkySport" al termine del sorteggio di Champions League, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo avversario bianconero. L'Ajax sarà pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nel match contro il Real Madrid.

Juventus - Nedved : 'Contro l'Ajax saranno gare bellissime - non temiamo squalifica per CR7' : La Juventus poco fa ha conosciuto il nome della sua avversaria per i quarti di finale di Champions, la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà con l'Ajax. I bianconeri hanno saputo anche chi incontreranno nell'eventuale semifinale e se passeranno se la dovranno vedere con una fra Tottenham e Manchester City, perciò il percorso europeo della Vecchia Signora è tracciato. Al termine del sorteggio è arrivato subito il commento del vice