Zingaretti | «Serve un nuovo partito | deve cambiare tutto» Gentiloni presidente|Diretta

Pd - Zingaretti proclamato segretario : “Serve un nuovo partito - dovrà cambiare tutto” : Parte ufficialmente oggi l'era di Nicola Zingaretti come segretario del partito Democratico con la prima riunione a Roma dell'Assemblea Nazionale del partito. “Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. Forse dovrà cambiare tutto”, ha detto nel corso del suo primo intervento. Paolo Gentiloni eletto presidente.Continua a leggere

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» L’intervento in diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Pd : Zingaretti - 'Dobbiamo cambiare - serve partito aperto' : Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo tesoriere, ...

Pd - Zingaretti : “Voglio andare via dalla sede del Nazareno. Ne serve una nuova - aperta a ragazzi e ragazze” : Lo “spalanchiamo le porte e cambiamo tutto” evocato dal palco subito dopo la vittoria delle primarie Pd si è tradotto in una prima idea: un trasloco. “Vorrei cambiare la sede nazionale, spostarla da via del Nazareno e costruire sedi con co-working delle idee per ragazzi e ragazze, che ci dicano ‘state sbagliando, dobbiamo cambiare posizione’. Dobbiamo sbaraccare e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una ...

Serve un patto tra Zingaretti e Salvini : E se la chiave per il Pd fosse la Lega, più che il M5s? La vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Pd ha avuto l'effetto involontario di accendere una lucina di speranza nella testa di tutti ...

Zingaretti - serve svolta green economia : Ne parliamo a Milano nella tappa di #piazzagrande dedicata alla svolta green per la nostra economia". Lo afferma Nicola Zingaretti, governatore Pd del Lazio e candidato alla segreteria del partito, ...

L’Abruzzo dice al Pd che serve un listone - ma Calenda e Zingaretti lo rivendicano ognuno per sé : L'acqua calda. Il risultato del centrosinistra in Abruzzo (un "incasso" comunque negativo vista la perdita della regione), il 30%, con una miriade di liste insieme, sta spingendo il Pd a intravedere la soluzione, facile, ai suoi mali. Chiaramente un abbaglio. Non solo per le difficoltà a trasferire, a livello nazionale, la formula abruzzese, ma soprattutto perché sarebbe una vecchia strada che il centrosinistra ha ampiamente ...

Romano Prodi : “Al Pd serve un padre e Nicola Zingaretti può diventarlo” : Romano Prodi appoggia Nicola Zingaretti nella corsa alle primarie: "Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo.Continua a leggere