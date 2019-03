F1 – Bottas non realizza | Hamilton pronto a lavorare con gli ingegneri e Verstappen

F1 - Bottas contento ma non troppo : “nel primo giro in Q3 mi sono divertito - ma non è bastato per battere Hamilton” : Il pilota finlandese ha espresso in conferenza stampa il proprio punto di vista sull’esito delle qualifiche del Gp d’Australia Seconda posizione in griglia per Valtteri Bottas nel Gp d’Australia, il pilota finlandese chiude dietro Lewis Hamilton compiendo però un giro davvero niente male. photo4/Lapresse Il driver di Nastola si gode la velocità della sua W10 ma non si accontenta del risultato, come riferisce nel corso ...

F1 - Bottas mette le cose in chiaro : “giornata solida - ma i tempi del venerdì non contano niente” : Il pilota finlandese ha analizzato la sua prestazione nelle libere in Australia, sottolineando però come i tempi contino sabato e non venerdì Giornata solida per la Mercedes in Australia, il team campione del mondo ha cominciato alla grande il primo week-end del Mondiale 2019 di Formula 1. Sorrisi e soddisfazioni nel box delle Frecce d’Argento, dove comunque non ci si illude di essere davanti a tutti. photo4/Lapresse Una cantilena ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Valtteri Bottas : “Non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove” : La Mercedes non ha avuto problemi nel penultimo dei quattro giorni della seconda serie di Test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: il finlandese Valtteri Bottas, si è concesso a lungo ai microfoni di motorsport.com, che in una delle ultime occasioni prima dell’esordio Mondiale. Il finlandese ha dichiarato: “La macchina va meglio, anche se non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove. Ma posso ...

F1 - Bottas svela i problemi della Mercedes : “bilanciamento non ottimale - ecco cosa serve per migliorare” : Il pilota finlandese ha fatto chiarezza sui problemi che palesatisi sulla Mercedes durante la prima sessione di test a Barcellona La prima sessione di test andata in scena sul circuito di Barcellona ha palesato qualche problemino in casa Mercedes, inconvenienti di non poco conto che hanno permesso alla Ferrari di mettere fin da ora il naso davanti. AFP/LaPresse Una situazione che comunque non preoccupa Valtteri Bottas, apparso alquanto ...

Formula 1 - Bottas nel Day-4 dei test : 'Ferrari sembra forte - ma dei tempi non c'interessa' : Dopo Lewis Hamilton, anche Valtteri Bottas ha detto la sua promettente risultato dei test a Barcellona per la Ferrari: "sembrano molto forti - ha detto il 77 della Mercedes - a prescindere dal ...

F1 – Test Barcellona - la Mercedes continua a nascondersi : Hamilton e Bottas non si sbottonano : Nemmeno nella terza giornata di Test la Mercedes piazza il time attack, queste le parole dei due piloti al termine della giornata La Mercedes non ne vuole sapere di scoprire le proprie carte, niente time attack per il team campione del mondo in carica nemmeno nel Day-3, chiuso in fondo alla classifica dei tempi. AFP/LaPresse Una situazione alquanto strana per Hamilton e Bottas, concentrati esclusivamente sui long run, tanto da completare ...