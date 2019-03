Come sta andando con l’olio di palma

C'è posta per te - sconcerto dalla De Filippi : Come si riduce Julia Roberts a tempo record : Nell'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi campionissimo di ascolti e mattatore del sabato sera su Canale 5, il ritorno di Julia Roberts in veste di super-ospite. La star di Hollywood di nuovo dalla De Filippi dopo dieci anni. E appena entrata in studio si è commossa p

Elena Santarelli : malattia figlio e marito - Come sta e che tumore ha : Elena Santarelli: malattia figlio e marito, come sta e che tumore ha malattia figlio Elena Santarelli e Bernardo Corradi La vita di Elena Santarelli ha preso una piega diversa a partire dal 30 novembre dello scorso anno. Ma la showgirl si impegna con tutte le sue forze a far sì che la terribile notizia che ricevette quel giorno, possa non gravare sulla sua quotidianità, nè, in special modo, sul diretto interessato, il figlio Giacomo. Proprio ...

Kakà : "Stasera vince il Milan. Paquetà Come me? Niente paragoni" : In questo mondo dominato dai social è difficile per i giocatori gestirsi, è un rischio molto grande, perché loro sono celebrità. Devi riuscire a dividere il personale dalla carriera, tenere separati ...

New York. Omicidio di Frank Calì : arrestato Anthony Comello : Svolta nelle indagini sul delitto del boss siculo americano Frank Calì. La polizia di New York ha arrestato una persona

Anticipo Tfs : liquidazione pubblici e statali - Come averla prima : Anticipo Tfs: liquidazione pubblici e statali, come averla prima liquidazione anticpata, come si può percepire I tempi di corresponsione del Tfs per i dipendenti pubblici e statali possono essere molto lunghi, creando noie per chi ha lavorato una vita e deve attendere tanto prima di ricevere le somme che gli spettano di diritto. Ritardi che possono influire su progetti per i quali serve investire quella liquidità. Per questo motivo la domanda ...

Pin Inps online : richiesta e attivazione dispositivo - Come si fa : Pin Inps online: richiesta e attivazione dispositivo, come si fa come richiedere il pin dispositivo per accedere Il Pin Inps è uno strumento fondamentale per accedere ai servizi online attraverso il portale dell’ ente previdenziale: cominciando da quelli relativi alla pensione passando per molti altri tra cui la richiesta dell’ assegno di disoccupazione, ossia la Naspi. Pin Inps: come richiederlo Ecco i passi della procedura per ...

"Nella vita Come in politica si può cambiare idea - basta spiegarne i motivi..." : La sicurezza, i migranti, le politiche sociali, le scelte urbanistiche, lo sviluppo economico, il ruolo delle imprese: come faranno a fare una politica comune ex comunisti, ex pd, leghisti, esponenti ...

Elena Morali fidanzata con Scintilla - il fan : «Non è giusto che stai con uno Come lui». La risposta di lei è da applausi : Elena Morali non ha paura di rispondere a tono ai suoi followers su Instagram, soprattutto se si tratta di difendere il suo amore per Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Il comico che...

Toto Cutugno sulla lista nera dell’Ucraina Come Al Bano : ‘Amico di Putin’ : E siamo a due: dopo aver vietato l’ingresso nel paese ad Al Bano (che ancora si chiede perché), adesso l’Ucraina ha chiuso i battenti anche di fronte a Toto Cutugno, fresco reduce della seconda edizione di Ora o mai più che l’ha visto nel ruolo di giudice. Il cantautore spezzino – che ha reinterpretato il suo successo più grande anche in cinese – potrebbe finire sulla lista nera del governo di Kiev in virtù del suo ...

Bonus 80 euro 2019 in busta paga o modello 730 - Come prenderlo : Bonus 80 euro 2019 in busta paga o modello 730, come prenderlo Il Bonus 80 euro introdotto durante il Governo Renzi può essere percepito in busta paga oppure tramite la dichiarazione dei redditi. come si fa a recuperarlo tramite il modello 730? Bonus 80 euro: cos’è e a chi spetta? La Legge di Stabilità 2015 ha istituito un Bonus fiscale dall’importo complessivo di 960 euro all’anno per tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro ...

“Cercavo la fine del mare” - storie migranti raccontate dalle matite dei bimbi : ‘Sai Come si taglia una testa? Te lo disegno’ : Sono oltre 70mila i migranti che vivono nei campi in Grecia. Di questi almeno 14mila sono bloccati sulle isole greche dove le condizioni sono ai limiti della sopravvivenza. Medici senza frontiere li chiama “moderni manicomi” e ha denunciato casi, specie tra i minori, di “autolesionismo” e “tentativi di suicidio”. “Cercavo la fine del mare” (Mimesis Edizioni, in libreria dal 21 marzo) è una raccolta ...

Il clima? Mai stato così buono Come adesso : S econdo il presidente della nostra Repubblica saremmo 'sull'orlo di una crisi climatica'. Mi verrebbe da dire che Sergio Mattarella è sull'orlo d'una crisi di nervi. E mi viene spontaneo chiedermi da ...

Nicoletta Mantovani oggi : malattia e compagno - Come sta la moglie di Pavarotti : Nicoletta Mantovani oggi: malattia e compagno, come sta la moglie di Pavarotti Cosa fa oggi Nicoletta Mantovani Mantovani conosce Luciano Pavarotti nel 1993 e tra i due nasce subito una tenera intesa. Al tempo Pavarotti era sposato con Adua Veroni e quando iniziano ad apparire sui giornali scatti rubati dei due, ora a Pesaro, ora alle Barbados, è subito scandalo. I due amanti escono allora allo scoperto: lui è pronto a chiedere il divorzio. ...

Elena Santarelli : malattia figlio e marito - Come sta e che tumore ha : Elena Santarelli: malattia figlio e marito, come sta e che tumore ha malattia figlio Elena Santarelli e Bernardo Corradi La vita di Elena Santarelli ha preso una piega diversa a partire dal 30 novembre dello scorso anno. Ma la showgirl si impegna con tutte le sue forze a far sì che la terribile notizia che ricevette quel giorno, possa non gravare sulla sua quotidianità, nè, in special modo, sul diretto interessato, il figlio Giacomo. Proprio ...