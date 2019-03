Cinema | la Rai per la 64a edizione dei David di Donatello

Cinema - i film da vedere nel weekend. I trailer : 'Boy Erased " Vite cancellate' è un dramma che racconta una storia realmente accaduta e stigmatizza l'oscurantismo che ancora serpeggia nel mondo contemporaneo. Pubblico e critica esteri l'hanno ...

Vita in diretta - 'Tiberio Timperi lascia la Rai per il Cinema'. Tutto Vero... Bomba senza precedenti : Addio alla Vita in diretta , Tiberio Timperi si dà al cinema e non con un ruolo da comprimario. Il presentatore romano sarà niente popò di meno che il nuovo James Bond nella saga di 007 : i produttori ...

Vita in diretta - "Tiberio Timperi lascia la Rai per il Cinema". Tutto Vero... Bomba senza precedenti : Addio alla Vita in diretta, Tiberio Timperi si dà al cinema e non con un ruolo da comprimario. Il presentatore romano sarà niente popò di meno che il nuovo James Bond nella saga di 007: i produttori americani avrebbero scelto proprio il moro dagli occhi di ghiaccio per sostituire la star Daniel Crai

Casting per Hammamet di Rai Cinema e per uno spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per il film Hammamet, diretto da Gianni Amelio per Rai Cinema. Il film è del tutto incentrato sugli ultimi anni di vita del noto statista Bettino Craxi e nel cast ci saranno, tra gli altri, due noti attori come Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini. Inoltre sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale Diritto e ...

Cinema - 'Dragon Trainer' guida la hit del box office Usa : Il film di animazione 'Dragon Trainer il mondo nascosto ', il terzo della saga, è ancora primo al box office americano, per il secondo fine settimana consecutivo. Realizzato con un budget di 129 ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto giovedì 28 febbraio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro ,...

Giovedi 28 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : JungleDaniel Radcliffe affronta una dura lotta per la sopravvivenza in un film tratto da una storia vera. Tre uomini in cerca di avventura si inoltrano nel cuore della giungla boliviana (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) La regina del peccatoDesiderio e paura in un thriller sui lati oscuri della personalita'. Per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto piu' disinibito a uno sconosciuto (SKY Cinema UNO +24 ...

'Domani è un altro giorno' - il film commedia dal 28 febbraio al Cinema : Da domani, giovedì 28 febbraio, verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane 'Domani è un altro giorno', il film commedia e, nello stesso tempo, drammatico, diretto da Simone Spada e distribuito da Medusa film, il cui tema centrale è il senso della vita e il valore profondo ed inestimabile dell'amicizia. Giallini e Mastandrea protagonisti di 'Domani è un altro giorno' Il film ha come protagonisti Marco Giallini, attore romano ...

Alla Casa del Cinema la proiezione del documentario “Il sole sulla pelle” giovedì 28 febbraio : IL sole sulla PELLE di Massimo Bondielli. Il film, in programma giovedì 28 alle 18, è parte della programmazione della tredicesima edizione di ItaliaDoc curata da Maurizio Di Rienzo Viareggio, Massa, Carrara, Sarzana, Firenze, Melendugno, Chioggia. Oltre 1500 persone in sette proiezioni in sala a vedere il documentario Il sole sulla pelle del regista apuano Massimo Bondielli scritto e prodotto insieme a Gino Martella e la loro Caravanserraglio ...

Mercoledi 27 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : La Regina del PeccatoDesiderio e paura in un thriller sui lati oscuri della personalita'. Per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto piu' disinibito a uno sconosciuto (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Inferno di cristalloClaire Forlani in un action del genere catastrofico. Uno spaventoso incendio divampa in un grattacielo. Due genitori lottano per salvare i loro bambini rimasti in trappola (SKY Cinema ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 27 febbraio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro ,...

Diabolik sono io : il trailer del docu-film nei Cinema a marzo : ... le sorelle Giussani, capaci di dar vita al Re del Terrore e al suo mondo. HD Astorina/Anthos Produzioni/Rai cinema Il docu-film Diabolik sono io propone un inedito identikit del Re del Terrore al ...

Martedi 26 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Inferno di cristalloClaire Forlani in un action del genere catastrofico. Uno spaventoso incendio divampa in un grattacielo. Due genitori lottano per salvare i loro bambini rimasti in trappola (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Una festa esagerataGennaro Parascandolo, geometra che tutti chiamano ingegnere, ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore eta'. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua ...

In The Walking Dead 9 Alpha ed Ezekiel tra Cinema e bambini in lacrime : anticipazioni 25 febbraio : The Walking Dead 9 torna in onda questa sera, dalle 21.10, su Fox di Sky con un nuovo episodio e, soprattutto, quello che è stato annunciato come il primo scontro tra Daryl e Alpha. I loro mondi sono molto diversi e anche il modo di pensare lo è e se qualcuno ha ancora qualche dubbio a riguardo sicuramente nell'episodio di questa sera verrà spazzato via. Alpha sarà ancora alle porte di Hilltop con la richiesta di avere indietro la figlia in ...