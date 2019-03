ilfriuli

(Di domenica 17 marzo 2019) Un'imzione ha preso fuoco , questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, aldiSabbiadoro . L'incendio, visibile dalla riva, si è sviluppato a circa un miglio dalle foci del Tagliamento. ...

allauber : Barca in fiamme al largo di Lignano: recuperate due persone in acqua - IlFriuli : #Barca in #fiamme al largo di #Lignano. Tre persone sono state recuperate in mare, dopo che si erano tuffate per ev… -